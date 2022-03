Vinkenmaatschappij De Roodborsten in Meulebeke klaar voor het nieuwe seizoen

Vinkenmaatschappij De Roodborsten Marialoop heeft de afgelopen twee jaar onder enorme druk gestaan. Ze verloren enkele vinkeniers, de instroom bleef achterwege en ze ruilden hun uitvalsbasis ’t Voske voor ‘t Vissershoveke. Maar nu zijn ze klaar voor een nieuwe start.

Het platina jubileum naar aanleiding van hun 70-jarig bestaan kon vorig jaar niet doorgaan wegens de coronamaatregelen die toen van kracht waren. Dit neemt niet weg dat de vinkenmaatschappij op zaterdag 2 en zondag 3 april 2022 het nieuwe vinkenspeelseizoen 2022 op gang fluit, samen met de twee andere Meulebeekse vinkenmaatschappijen: Recht voor Allen en Niet Rijk maar Recht. “De vinkensport heeft de voorbije twee jaren onder een enorme druk gestaan”, aldus voorzitter Dirk Verkinderen (64).

“Er waren geen zettingen meer en ook de instroom van nieuwe leden bleef uit. Erger nog, we zagen dat bepaalde vinkeniers hun sport definitief vaarwel zegden. Toch hebben we geen reden tot klagen; we tellen 51 leden, noteren voor het nieuwe speelseizoen 24 zettingen en onze sponsors zijn ons trouw gebleven. Verder dienden we in allerijl op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. We ruilden ‘t Voske voor ‘t Vissershoveke.”

“Onze nieuwe stek moeten we delen met De verenigde Vrienden uit Oostrozebeke”, neemt ondervoorzitter Patrick Devriese (70) over.

Hoop doet leven

“Dit betekent dat we enkele zettingen zullen houden aan de school van Marialoop, in de VILO en bij Nico en Nina Vaneeckhoutte. Om dit alles vlot te laten verlopen hebben we ons een koelwagen aangeschaft zodat we steeds onze drank bij de hand hebben.”

“We zitten niet stil en hopen om binnenkort de gouden jaren van weleer terug te beleven toen we bijvoorbeeld in 1993 het Kampioenschap van België inrichtten met maar liefst 1.700 vogels. In 2000 deden we nog beter met 2.222 ingeschreven vinken. Hoop doet leven, misschien doen we ooit nog eens beter.”

