Vinkenmaatschappij de Nieuwe Vinkeniers viert haar kampioenen

Vinkenmaatschappij de Nieuwe Vinkeniers van voorzitter Johny Hoste telt nog een vijftiental leden en heeft haar clublokaal bij Annie van de Toerist. Naar jaarlijkse gewoonte werden de kampioenen in de bloemetjes gezet. De instroom van jonge leden is nagenoeg nihil, maar toch denkt de maatschappij er nog niet aan om de handdoek in de ring te gooien. “We doen verder zolang de leden er zin in hebben. De maatschappij had een koning te vieren: voorzitter Johny Hoste. Gerry Anraed kreeg de trofee van eerste kampioen voor Sylvère Dejonghe en derde Willy Vanhee. Voor de kampioenenviering werd uitgeweken naar de feestlocatie ’t Lusthof.(CLY/foto CLY)