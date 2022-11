Vijftigste volleybalderby tussen Arvo en Vollic

Vijftig jaar geleden, toen Bloso (nu: Sport Vlaanderen) nog inzette op ‘sport voor allen’ werd een competitie ingericht binnen de schoot van de KWB. Zo werd in Ardooie Arvo geboren en ontstond in Lichtervelde Vollic. Bijna al die jaren speelden beide ploegen een sportief burenduel.

Op vrijdag 11 november speelden Arvo en Vollic voor de vijftigste keer al tegen elkaar. In de loop van de geschiedenis waren er wisselende successen voor beide teams.

Momenteel is Vollic een maatje te groot voor Ardooie. Ze wonnen deze editie met 3-0 ondanks knap weerwerk van Arvo. “Maar we komen terug”, zegt Staf Pynnaert. ‘We hebben zopas een nieuwe speler aangetrokken en eerstdaags hopen we nog een vrouw te kunnen aansluiten zodat onze spelerskern weer uitbreidt.”

(JM)