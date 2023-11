Vijftigste verbroederingsverjaardag van Ommersheim en Vichte: “De nieuwe oorkonde werd ondertekend en gevierd”

De viering van de vijftigste verjaardag van de verbroedering tussen Ommersheim en Vichte vond plaats. Een 15-tal vertegenwoordigers van de brandweer Belgiek, KSA Vichte, de Vichtse fanfare Sint-Cecilia en het Anzegems gemeentebestuur waren te gast in Ommersheim voor dit bijzondere feest.

Ruim vijftig jaar geleden kwam de verbroedering tussen Vichte en Ommersheim eerder toevallig tot stand. In 1965 wilde de Ommerheimse muziekmaatschappij deelnemen aan een internationale muziekwedstrijd in België. “Met de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen vond de harmonie evenwel geen slaapplaatsen”, vertelt vrijwillig brandweerman en Vichtenaar Frank Vandewiere (55). “Geen van de gemeenten werd bereid gevonden de Duitse muzikanten onderdak te bieden met uitzondering van Vichte.”

Gastgezinnen

Tot op heden wordt daar met veel genegenheid aan teruggedacht. “Het zijn de persoonlijke banden waarvan toen het zaadje werd geplant, die uitgroeiden tot het krachtige weefsel van deze duurzame verbroedering”, benadrukt Koen Tack. Mieke Declercq (48), lid van de Vichtse fanfare, herinnert zich nog levendig het muziekfestijn in Kortrijk in 1965. “Het was de eerste keer dat Vichte bezoek kreeg van Ommersheim”, vertelt ze. “Zelf ging ik in 1990 voor het eerst mee naar Ommersheim waar ik de familie Leroux ontmoette. Na meer dan dertig jaar, zien we elkaar minstens éénmaal per jaar. De gastvrijheid is onmetelijk. Door de vele uitwisselingen gedurende al die jaren zijn er vaste gastgezinnen ontstaan en diepe vriendschapsbanden gegroeid. Van berichten sturen tot uitnodigingen op familieaangelegenheden, kerst- en nieuwjaarkaartjes sturen, wordt nooit overgeslagen. Het hoogtepunt van het verjaardagsfeest was dan ook het terugzien van onze vrienden.”

“Belang van verbroedering kan niet genoeg onderstreept worden”

Vanzelfsprekend werd de gastvrijheid van de leden van de muziekmaatschappij en de inwoners van Vichte in 1965 door Ommersheim bijzonder geapprecieerd.

Bekrachtiging in 1973

Het was echter pas acht jaar later, op 1 juli 1973, dat de verbroedering officieel bekrachtigd werd door het tekenen van een oorkonde door de toenmalige burgemeesters Antoon Steverlynck en Arthur Lang van de – toen nog zelfstandige – gemeenten, respectievelijk Vichte en Ommersheim. Vele uitwisselingen tussen de muziekmaatschappijen volgden en ook andere vriendschapsbanden groeiden. “Om de twee jaar komen we samen met de brandweerkorpsen. De stedenband wordt traditioneel elke vijf jaar gevierd met alle verenigingen”, illustreert Vandewiere. Het is de ondertekening van deze oorkonde, nu 50 jaar geleden, die dit weekend in Ommersheim werd gevierd.

Warme ontvangst

“Onze afgereisde delegatie werd bijzonder warm ontvangen”, vertelt schepen van Feestelijkheden Pauline Van Marcke (Samen Eén). “Op zaterdagavond ging er een welkomstfeest door in de lokale evenementenhal aan het Vichteplein met een welkomstwoord van burgemeester Ortsvorsteherin Carolin Usner-Reinhard. Eerste schepen van de fusiegemeente Mandelbachtal, gewezen minister-president van Saarland Peter Müller en gewezen Ommersheims burgemeester Stephan Piorko waren ook present. “Alle sprekers wezen op de uitzonderlijkheid van het langdurige partnerschap tussen Vichte en Ommersheim”, voegt eerste schepen Louis Degroote (Samen Eén) toe. “Een partnerschap dat een belichaming is van de Europese gedachte. Het belang van verbroedering kan de dag van vandaag niet genoeg onderstreept worden.”

Hernieuwing

De volledige avond werd opgeluisterd door de Ommerheimse muziekmaatschappij die samen met Sint-Cecilia uit Vichte aan de basis ligt van het partnerschap. “Na de verwelkoming en de toespraken werd overgegaan tot de hernieuwing van het partnerschap”, vertelt Koen Tack. “Een nieuwe oorkonde ‘50 jaar verbroedering’ werd ondertekend terwijl het Europese volkslied speelde. Bij een heerlijke maaltijd werden de persoonlijke banden aangehaald en werd er geklonken op de toekomst.”