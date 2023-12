Vijftiende kerstmarkt in Poelkapelle op 23 december: “Met twee kermisattracties”

Voor de vijftiende keer vindt op zaterdag 23 december de kerstmarkt van Poelkapelle plaats op het Guynemerplein. Iedereen is welkom van 17 uur voor een hapje en een drank aan de standjes van lokale verenigingen. Voor de allerkleinsten is er een gratis draaimolen en een eendjesvisraam.

Het Poelkapelse Kerstmarktcomité pakt op zaterdag 23 december uit met hun jaarlijkse kerstmarkt op het Guynemerplein. “We zijn in 2006, gestart maar door corona konden twee edities, in 2020 en 2021, niet doorgaan”, zegt Jelle Van Heck van het Kerstmarktcomité. “Dat betekent dat we dit jaar aan onze vijftiende editie zitten. In die vijftien jaar hebben we onze succesformule op punt gezet: een gezellige kerstmarkt met standjes uitgebaat door lokale verenigingen.”

“Ook dit jaar mikken we op tien à vijftien kraampjes”, pikt Jakob Vervisch in. “Hoeveel het er uiteindelijk worden, zullen we zien op zaterdag 23 december, want het gebeurt wel eens dat er op het laatste moment nog een vereniging inschrijft. Dit jaar hebben we alvast een standjes van het Kermiscomité en KSA-Chiro Poelkapelle, maar bijvoorbeeld ook van de basketclub Rapid Langemark en de zwemclub van Ieper.”

Als extra trekpleister zorgt het Kerstmarktcomité ieder jaar ook voor een kermisattractie voor de kinderen. Dit jaar kan de Poelkapelse jeugd zich uitleven op niet één, maar twee attracties. “Net zoals elk jaar is er opnieuw een gratis draaimolen voor de allerkleinsten, maar dit jaar zal er ook een eendjesviskraam staan”, vult Koen Dael aan.

Gevelprojectie

Het zicht op het mooi verlichte Guynemerplein krijg je er gratis bij. Ook dat is een verwezenlijking van het Kerstmarktcomité. “Dankzij de mensen die zich inschrijven voor onze ontbijtactie tijdens het kermisweekend in Poelkapelle kunnen we genoeg centjes inzamelen om ieder jaar opnieuw te investeren in de kerstverlichting. Dit jaar konden we op die manier de lichtjes op de kerktoren vernieuwen”, vervolgt Koen Dael. “Nieuw in de kerstverlichting is de projectie op de gevel van de kerk. Die projector konden we aankopen dankzij de 4.800 euro die we kregen dankzij het burgerbudget. Op vrijdag 1 december organiseerden we een speciaal moment voor het aansteken van de lichten en de onthulling van de projectie.”