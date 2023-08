Vijfde initiatie hengelen bij Grasduinvissers

Op zondag 13 augustus organiseert hengelclub de Grasduinvissers een vijfde initiatie hengelen voor jongeren tussen 6 en 18 jaar aan de visvijver op domein Grasduinen in Bredene. Inschrijven kan via www.grasduinvissers.be. Voor 15 euro krijgen alle deelnemers een vispakket (hengel, voer, lijntje,…), dat ze nadien mee naar huis mogen nemen. Ook een lunch met drankje is inbegrepen. ‘s Ochtends krijgen de deelnemers theorie over de vissport en in de middag kunnen ze vissen onder toezicht. Info op 0476 92 01 50. (MM)