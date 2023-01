Vier nieuwe rekruten voor brandweerpost Menen

De brandweerpost van Menen vat het nieuwe jaar aan met vier nieuwe stagiairs in de rangen. Sebastien Termote, Tiele Desmet, Xandro de Tand en Nick Ego zijn sinds 1 januari aan hun opleiding begonnen

Kapitein Yves Dubois toont zich opgetogen met deze versterking: “Het is erg belangrijk dat jonge mensen zich engageren en beschikbaar staan voor hun medeburgers die in een noodsituatie terecht komen. Niet alleen geeft het veel voldoening om mensen te helpen, maar je komt ook terecht in een toffe bende vrienden. En je hoeft het niet gratis te doen, je krijgt een vergoeding voor je opleiding en je interventies. We proberen onze nieuwe collega’s zoveel mogelijk bij te staan tijdens hun opleiding en hun stage. Ik doe meteen ook een oproep naar gemotiveerde kandidaten. Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe krachten bij de brandweer.” (CB)