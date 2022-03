Vier keer ‘Zwoane got talent’ in uitverkochte zaal De Zwaan

38 danseressen, 8 toneelspelers, 17 majorettes en meisjes uit het pomponteam en een dertigtal muzikanten van cultuurvereniging De Zwaan in Lichtervelde geven vanaf dit weekend vier keer het beste van zichzelf in ‘Zwoane got talent’.

Het cafétheater is dit jaar duidelijk gebaseerd op het populaire tv-programma ‘Belgium’s got talent’: tijdens de voorstelling showen groot en klein wat ze kunnen. Wie de ‘buzzer’ hoort, gaat niet door naar de volgende ronde. De jury bestaat uit drie mensen, presentator Rudy Declercq leidt alles in goeie banen.

Opvallend: álle deeltakken van De Zwaan nemen deel. “Door corona hebben zij lang niet meer kunnen optreden, waardoor we beslisten om iedereen te betrekken bij dit cafétheater”, vertelt coördinator Fiona Haeghebaert. Alle voorstellingen zijn al uitverkocht.