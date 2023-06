De Koninklijke Biljartclub Volharding, met thuisbasis in de Kerkstraat, mocht in zaal Gistelhove liefst vier kampioenen huldigen. Philippe Verbrugghe was de primus bij vrij spel, Jules Decru haalde de titel bij het kader. Marc Oosterlinck was de sterkste bij overband en in de discipline drieband ging de titel naar Patrick Dedeurwaerder. Nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen contact opnemen met voorzitter Jean-Pierre Bonte (0473 36 98 29) of Marc Oosterlinck (0473 42 48 12). (MI/foto Frank)