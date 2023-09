Vier jonge dames organiseren Bisou Bisou Ladiesfair: Oproep tot lokaal kopen

De naam Bisou Bisou Ladiesfair klinkt misschien ietwat bizar, maar toch is er grondig over nagedacht. De term verwijst integraal en subtiel naar het opzet en de uitwerking van dit gloednieuwe evenement dat plaatsvindt op zaterdag 16 september.

De Ruiseleedse onderneemsters Pauline Billiet en Jolien Vanden Bussche en de gelijkgestemden Nathalie Vandervorst en Inaya Martens uit Aalter slaan de creatieve handen in elkaar met één nobel doel: collega’s en jonge startende ondernemers een breed podium bieden. Zelf zijn ze erg gedreven in hun specifieke project. Dat is, in deze volgorde volgens de namen: P-ateljee voor lasersnijden en graveren, instituut Peau d’Or, bloemen Coup de fleurs, Femi Events Wedding en Event planner.

Diverse domeinen

“We willen jonge startende ondernemers een duwtje in de rug geven. Samen met mekaar de stap zetten en collectief naar buiten treden. Je bent wel zelfstandig en creatief als ondernemer, maar dat is niet alles. De bekendmaking en de introductie op de markt zijn een ander paar mouwen. Die moeilijke stap willen we samen zetten. Ons initiatief is niet exclusief voor dames en ook niet beperkt tot Ruiselede. Zaterdag 16 september zullen 15 standhouders tonen wat ze in hun mars hebben. Het zijn niet zomaar de traditionele beroepen, zoals de bakker of slager om de hoek. De standhouders zijn zowel volledig zelfstandige of in bijberoep. Ons goed voelen aan de binnen- en buitenkant, de mentale gezondheid, parfums, raw cakes, taarten en gebak, grafisch werk, poëzie, new born fotografie, fashion, nieuwe trends in diverse domeinen… het kan allemaal. De omschrijving Bisou Bisou Ladiesfair is het resultaat van brainstormen en amicaal samenwerken. Het is ook de krachtige oproep voor het lokaal kopen. Nadat we ons initiatief via de sociale media aankondigden, zijn belangstellenden meteen komen aankloppen voor participatie. We maken er een leuke namiddag en avond van, ook met een aanbod van een drankje en een hapje. En uiteraard ook meteen de verkoop”, aldus de jonge onderneemsters. (RV)

De Bisou Bisou Ladiesfair vindt plaats op zaterdag 16 september van 16 tot 22 uur in de Bruggestraat 156. Tickets van 5 euro zijn nog beschikbaar. Meer info via Instagram- en Facebook van Bisou Bisou Ladiesfair.