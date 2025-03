Vier generaties Dutry bij turnclub Flink en Fris in Beveren: “Gymshow weer uitverkocht”

Dat Flink en Fris een echte familievereniging is wordt onderstreept door de familie Dutry. Gaby Dutry (86) was 73 jaar geleden een van de eerste leden, hij zetelt nog altijd in het bestuur. Maar ook zijn kinderen, kleinkinderen en ondertussen ook achterkleinkinderen zijn actief binnen de club.

Gaby Dutry grasduint met plezier eens door zijn geheugen als het op het ontstaan van Flink en Fris aan komt. Hij was er 73 jaar geleden bij toen de club werd opgericht in de Broederschool. “Op school was er toen nog geen echte turnzaal, van twee lokalen werden de deuren open gezet en die deden dienst als turnruimte. In die jaren was het ook louter een club voor jongens. De turntoestellen waren toen van eigen makelij en al snel begonnen we ook optredens te verzorgen. Uiteindelijk konden we ook in de parochiezaal van de O.L.V.-markt terecht om te oefenen, we deelden toen ook ons lokaal met het koor. De gymshows zagen het levenslicht en in 1983 zijn de meisjes er bijgekomen. Voor de shows weken we uit naar Sint-Idesbald, sinds 2000 vindt de tweejaarlijkse show plaats in Schiervelde, omdat de groep ook steeds groter geworden is.”

De club telt nu om en bij de 700 leden, waarvan de meisjes nu het leeuwendeel uitmaken. “Zelf ben ik lid geweest, later trainer en bestuurslid en nu volg ik nog de algemene vergaderingen.”

Generatie na generatie

Met Els, Joke, Tom, Griet en Brecht heeft Gaby ook vijf kinderen die hij allemaal meetroonde naar de club. “We waren er ieder weekend. We reden ook naar de wedstrijden, waar ik dan zelf ook vaak jureerde.”

In december 1998 verhuisde de club naar de huidige locatie in de Beversesteenweg 310. “Er is hier iedere dag activiteit. Alle toestellen die je ziet staan zijn van ons, maar overdag wordt de zaal ook gebruikt door scholen”, stipt voorzitter Andel Lefere, die is aangeschoven bij het gesprek, aan.

Gaby’s zoon Tom (54) turnde ook. “Maar ik werd later ook trainer, ik denk dat ik daar beter in was dan als gymnast zelf”, lacht hij. Ook zijn dochter Merel (28), die naar Antwerpen is uitgeweken, deed aan competitieturnen. “Mijn zoon Milan was ook een korte periode actief in de club.” Maar het is Milans zoontje Otto (4,5) die nu de vierde generatie Dutry in de club vormt.

Bij Flink en Fris kun je zowel op recreatief en competitief niveau terecht voor toestelturnen, tumbling en acrogym. “Wij leggen de nadruk nog steeds op het familiale”, zegt de voorzitster. “Het maximum aantal trainingsuren bedraagt hier acht uur. Maar met Robbe Lievens hebben we wel een Belgisch kampioen tumbling in onze rangen.”

Bij Flink en Fris kijken ze al uit naar de Gymshow die op zondag 16 maart in Schiervelde plaatsvindt. Die is op enkele plaatsjes na helemaal uitverkocht. Alle 700 leden en de 60 trainers hebben hun plaatsje in het draaiboek van de Gymshow.

Eigen volleybalploeg

Flink en Fris verzorgt ook af en toe een optreden buiten de club. “Vroeger traden we nog op tijdens de Batjes”, herinnert Gaby zich nog.

Bij Flink en Fris hebben ze zelfs een volleybalploeg. “Dat is een verrijking voor onze vereniging. Die werd destijds opgericht door de mannen die te stijf waren om te turnen. Nu is dat een recreatieve ploeg geworden die iedere donderdagavond in de sporthal van de Stedelijke Basisschool De Octopus onder elkaar wedstrijdjes speelt. Dat is een erg diverse groep, van jongedames van nog geen 30 tot heren boven de 65. Ook mensen van andere origine kunnen er integreren, het is erg laagdrempelig”, zegt Andel die al sinds 2007 voorzitster is van Flink en Fris. “Ook Knack Roeselare, gestart als The Jets, is destijds ontstaan uit de Broederschool”, doet Gaby er nog een wistjedatje bij. “Dat zijn dus twee van de grootste clubs van Roeselare die daar hun oorsprong kenden.”