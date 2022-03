Vief Koekelare heeft nieuw bestuur en stelt programma voor

Dat we na twee jaar coronamiserie een grote nood hebben aan sociaal contact, werd nog maar eens duidelijk op de jaarlijkse nieuwjaarslunch van Vief Koekelare. Maar liefst 80 leden kwamen voor het nieuwjaarsfeestje afgezakt naar feestzaal-restaurant De Lysse in Moere.

“Zij die ons in de voorbije periode ontvallen zijn, al dan niet door deze pandemie, zullen voor altijd in ons hart en herinnering blijven”, opende Nicole Uittenhove, voorzitter van Vief Koekelare, nadat ze iedereen verwelkomd had. “Gelukkig zijn de maatregelen opgeheven want iedereen was het meer dan beu. En hoe kun je die nare periode vlug naar de vergeethoek bannen? Door te feesten natuurlijk. Vandaar dat wij, van zodra we de zekerheid hadden dat het mocht, onze nieuwjaarslunch hebben ingepland. Eindelijk weer samen feesten!”

Hans en Nicole, de sympathieke uitbaters van restaurant De Lysse, zorgden voor een culinaire verwennerij waarna het duo Danny en Marleen de gasten trakteerde op muziek.

Bestuurswissel

Tussenin vond Nicole nog de tijd om het nieuw bestuur voor te stellen. Naast haarzelf als voorzitter, maken ook nog Noël Vandecasteele (ondervoorzitter), Marc Vanhooren (secretaris-penningmeester) en Jerome Depoorter deel uit van het bestuur.

“Met spijt in het hart moeten we door beroepsredenen, afscheid nemen van Anthony Durnez als bestuurslid van Vief. Hij was niet alleen sponsor, maar stelde ook telkens een wagen ter beschikking bij fietstochten en zorgde voor gratis dranken bij de daguitstappen”, duidde Nicole. “Anthony start binnenkort met Els Verhelst, een bistro-tapasrestaurant op het Sint-Maartensplein: ‘De Roste Kluze’. De opening is voorzien voor deze zomer.”

Het bestuur heeft ook een mooi programma in elkaar kunnen boksen. Zo staat er op vrijdag 25 maart om 19 uur een kaas- en breugelavond op de agenda. Vanaf 19 uur kan je in gemeenschapszaal De Mokkernaere, Lekstraat 42 in Koekelare, je buikje dik en rond eten. Op dinsdag 3 mei wordt het lachen geblazen met moppentapper Francis Peeters, op donderdag 30 juni is er een daguitstap gepland met de fiets en de auto, op zaterdag 17 september is er een bedrijfsbezoek gepland, op donderdag 6 oktober in De Klijtteput een bowling of kaartavond, een dansnamiddag op dinsdag 18 oktober, een voordracht over erfrecht, zorgvolmacht en bewindvoering op dinsdag 15 november en op zondag 18 december het eindejaarsdiner met algemene vergadering.

Fietstochten

Ook de fietsliefhebbers komen aan hun trekken met mooie fietstochten vertrekkende van de parking De Buidel, op donderdagen 28 april, 26 mei, 9 juni, 21 juli, 11 augustus en 25 augustus. Aanvang telkens om 14 uur.

Meer info is te bekomen bij de diverse bestuursleden: Nicole 0497 21 69 16, Noël 0494 29 35 89, Marc 0477 60 22 07 of Jerome 0475 90 65 86. (Eric Vanhooren)