Vief-fietsers op ontdekking in eigen streek

Seniorenknooppunt Vief kwam bijeen voor een leuke fietstocht. Het is slechts één van de vele activiteiten die de vzw dit jaar organiseert. Nipt van een zomerse regenbui gespaard trokken meer dan twintig fietsers met hun stalen ros door de wijde omgeving van Gistel.

Langs de Waerevaart en deelgemeente Moere ging het naar ‘t Groenselpoortje in buurgemeente Sint-Pieters-Kapelle voor een lekker drankje en een stapel pannenkoeken. Het is de vierde fietstocht van dit jaar na eerder uitjes naar Stalhille en het Kruidenboerderietje, Score en brasserie De Schorenaar, en de Kortemarkse Krekedal en brouwerij de Bosuil in Edewalle. Begin deze week organiseerde Vief ook nog een bowlingnamiddag in de Goe Smete in Koekelare.

“Momenteel tellen we in Gistel 252 leden”, zegt voorzitter Werner Vanhee namens het Vief-bestuur. “Lid worden kost amper 10 euro per jaar en kan bij één van de bestuursleden, waaronder ondervoorzitter Anna Demonie, penningmeester Leo Van Gijsel, secretaris Jan Verheyde en mezelf. In het lidgeld zit onder meer een verzekering inbegrepen en kan je deelnemen aan tal van activiteiten. Zo is er op donderdag 17 augustus (14 uur) een verwenmiddag voor 85-plussers in Oud Stadhuis, en gaan we op donderdag 24 augustus (10 uur) fietsen naar Diksmuide. Op donderdag 14 september is er ons groot ledenfeest met de viering van de kaarting- en bowlingkampioenen.” (TVA)

Info: info.gistel@vief.be.