In feestzaal Bourgondisch Schild in Diksmuide werden de leden van Vief Diksmuide, die 80 en 90 jaar werden, in de bloemetjes gezet. De 90-jarigen zijn Rachel D’Hulster en Lucien Depuydt. Marie-Madeleine Desmedt, Albert Bulcke, Rita Fiers en Nelly De Muyt zijn de 80-jarigen. De jarigen genoten van een mooie namiddag en een lekker hapje. (ACK/foto ACK)