Vief brengt hulde aan de kaartkampioenen

Seniorenvereniging Vief organiseerde kaartkampioenschappen in Staden en Westrozebeke en huldigde de kampioenen van het afgelopen seizoen. In Staden werd gekaart in zaal De Oosthoek. Henriette Steyaert werd kampioen. Wilfried Deleu en Jean Pauwelijn werden 2de en 3de. De rest van de uitslag: 4. Geert Strobbe; 5. Martine Vanoplynus; 6. Johny Ghesquière; 7. Luc Misplon; 8. Martine Soenen. In Westrozebeke werd gekaart in café In de Versche Moed. Luc Misplon werd primus vóór Annie Delrue en Monique Wouters. De rest van de uitslag: 4. Henriette Steyaert; 5. Martine Vanoplynus; 6. Roger Vergote; 7. Daniel Theuninck; 8. Gilbert Vanderjeugd. In Staden werd Ronny Meeuws sjoelbakkampioen vóór Geert Strobbe en Gilbert Vanderjeugd. (BCH/foto JCR)