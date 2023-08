De OKRA-kaarters vierden in zaal Molendries in aanwezigheid van schepenen Dimitri Carpentier en Frederik Sap de kampioenen van het afgelopen kaartseizoen. Veva Decorte kroonde zich niet enkel tot kampioen bij de dames maar ook tot algemeen kampioen, met Monique Verslyppe in haar zog. Bij de mannen was de opperkroon voor Marc Verfaillie, René Verlinde legde beslag op de tweede plaats. (foto JT)