Veurnse Zwemvereniging bestaat vijftig jaar: “Al generaties hechte groep”

Op 12 januari 1973 konden in het zwembad aan de Sint-Denisplaats in Veurne de eerste baantjes getrokken worden. Drie dagen later werd de Veurnse Zwemvereniging boven de doopvont gehouden. Die vijftig jaar is de voorbije twee weken gevierd.

Het tweede luik van de viering vond plaats in Lago Brugge, waar de Veurnse Zwemverenging als jubilaris mocht instaan voor de wedstrijd West-Vlaanderen Sprint. “We zijn uiteraard blij dat we die vijftig jaar hier in aanwezigheid van burgemeester Peter Roose, sportschepen Pascal Sticker en minister van staat Johan Vande Lanotte kunnen vieren. Vorig weekend was er al een eerste luik van onze viering, in het zwembad van Veurne”, zegt voorzitter Ann Vandecasserie.

Jeugd gelokt

Sinds de bouw van het zwembad in Veurne, nu vijftig jaar geleden, is de Veurnse Zwemvereniging onafgebroken bezig geweest om de zwemsport bij de inwoners in te burgeren. Met een programma per leeftijdscategorie wist de VZV de jeugd naar het zwembad te lokken en bracht zo de jongeren een gezonde sportmodus bij.

De Veurnse Zwemvereniging (VZV) werd officieel opgericht op 15 januari 1973, door Gilbert Cole. De VZV is een recreatieve en competitieve zwemvereniging, waar het voor de zwemmers sportief en aangenaam moet blijven, met als doelstelling de zwemsport in al haar facetten te ontdekken, de lichaamsontwikkeling te bevorderen, net als de competitiesport, het karakter en de groepsgeest.

De VZV bestaat uit iets meer dan tweehonderd leden, voor zwemmen, recreatief waterpolo en kajakpolo. “We hebben een mix van mensen en karakters, en vormen van generatie op generatie een hechte groep, dankzij onze trekpaarden Alain Ghyselbrecht en Jan Bartholomeus”, aldus de voorzitter. “Zij stonden aan de wieg van onze zwemclub, hun kinderen hebben gezwommen en nu zijn de kleinkinderen op komst. Zo helpen we elkaar belangeloos, op een familiale, vriendschappelijke manier.” Getuige hiervan Marc Vanhoucke, zwemmer bij VZV vanaf het eerste uur, later trainer en bestuurslid. Hij gaat op 2 april met zwempensioen nadat hij voor de laatste maal jurysecretaris zal zijn op het regiocriterium in Veurne.

Er is binnen de VZV ook een afdeling reddend zwemmen. “In die discipline moeten heel veel kilometers worden gezwommen. Mijn zoon Sammy behoort tot de top, en hij moet daarvoor het hele winterseizoen lang trainingen afwerken. Reddend zwemmen is ook goed voor je techniek, omdat je vaak met poppen moet zwemmen”, zegt Stefaan Feys.

Kampioenschappen

Voor haar competitiezwemmers organiseert de VZV in de eerste week van juli een zomerstage in het Franse Avignon. Pieter Bartholomeus: “We zijn met een jonge, enthousiaste groep weer aan het groeien, met drie trainingen per week, en in de vakanties proberen we twee keer daags te zwemmen, met de bedoeling dit nog uit te breiden. Hopelijk kunnen we snel weer naar een deelname aan Vlaamse of Belgisch kampioenschappen toewerken. Deze zomer doen we zeker al mee aan het Vlaams zomercriterium.” (ACR)