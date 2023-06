Veurnewandelclub op stap in de Ardennen en provincie Luxemburg

Op zondag 11 juni stapten 46 wandelaars van de Veurnewandelclub op de bus voor een wandelweek in de Ardennen en in de provincie Luxemburg met thuisbasis hotel ‘Vayamundo’ in Houffalize. Na een eerste stop en een korte wandeling aan het Lac de l’Eau d’Heure ging het naar Boussu-lez Walecourt/Houffalize waar de wandelaars een week logeerden. Verder stonden er uitstappen gepland naar Monchau, Echternach, Bastogne en La Roche. Ook een bezoek aan de artisanale chocolaterie ‘Cyril’ stond op het programma. De laatste dag van de wandelreis ging via een bezoek aan ‘Pairi Daiza in Brugelette naar het vertrekpunt in Veurne. (JT/foto JT)