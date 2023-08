Vespaclub Koksijde neemt Duitse vrienden op sleeptouw in de Westhoek

Een heel weekend lang hebben de leden van Vespaclub Koksijde hun Vespavrienden uit Bonn mee op sleeptouw genomen. Met twaalf Duitse Vesparijders trokken ze op pad om hen de mooie plekjes in de streek te tonen.

Alles begon zo’n twee jaar geleden, toen Stefan Becker, de vicepresident van Vespaclub Bonn, meereed tijdens de jaarlijkse Vesparit van Vespaclub Brugge. “Stefan was toen op bezoek in Brugge, maar hij was alleen en vroeg of hij zich mocht aansluiten bij de rijders van onze Vespaclub Koksijde”, vertelt voorzitter Pieter Brys.

105 leden

Vespaclub Koksijde werd opgericht in oktober 2020 en telt nu 105 leden. “Jaarlijks organiseren we zo’n 25 activiteiten en we nemen ook steeds vaker deel aan rondritten georganiseerd door andere Vespaclubs.”

“Nadat we samen hadden gereden tijdens de rit in Brugge, hebben we achteraf gezellig bijgepraat. Al snel volgde een uitnodiging voor onze club om langs te komen in Bonn, en in augustus vorig jaar reden we met vijf leden naar Bonn.”

Trappist Westvleteren

“Vespaclub Bonn is een van de oudste Vespaclubs van Duitsland en bestaat al sinds 1958. Dit jaar was het de beurt aan onze club om gastheer te zijn voor de Vespisti uit Duitsland. We wachtten hen vrijdagavond op in Oostende, na hun lange rit van 350 kilometer. Daarna reden we samen via de kust naar Koksijde.”

“In het Cinema K-Fé schotelden we hen garnaalkroketten en stoofvlees met friet voor. Zaterdagochtend vertrokken we aan ons clublokaal La Scaligera in Veurne voor een dagrit van zo’n 150 kilometer. Enkele van onze leden vervoegden de groep en we reden met 25 Vespa’s via Frans-Vlaanderen naar Westvleteren, waar we hen lieten kennismaken met de Trappisten en een boerestuute.”

Kemmelberg

“Hierna zetten we koers naar het Heuvelland en ook de Kemmelberg mocht niet ontbreken op het parcours. Na een laatste stop bij ‘De Witten’ in Fintele reden we naar Stavele, waar we bij een van onze leden te gast waren voor een lekkere barbecue.”

“Op zondag reden we na een koffiestop bij de Koksijdse Tennis- en padelclub naar het Foodtruckfestival HAP in Nieuwpoort. Daarna werd de rit verdergezet naar de Dolle Brouwers in Esen. Ook in Duitsland is ons land bekend als bierland, dus mocht een uiteenzetting bij deze artisanale brouwerij niet ontbreken!”

Zonsondergang

“Ook ons strand stond nog op het programma: er werd tijd gemaakt voor een duik in de Noordzee aan het strand van Sint-André, waar we nagenoten op het terras van Dock’s Plage. We sloten deze mooie driedaagse af aan de Koksijdse Yachting Club, voor een van de mooiste zonsondergangen van de zomer.”