Verzetscafé in De Leege Platse in Beselare

De Zonnebeekse Heemvrienden organiseren op vrijdag 14 maart om 19.30 uur een verzetscafé in oc De Leege Platse in Beselare, samen met de organisatie Helden van het Verzet en de gemeente Zonnebeke.

De Zonnebeekse Heemvrienden besteedden in de voorbije jaren grote aandacht aan het verzet en de collaboratie in de verschillende deelgemeenten van Zonnebeke met onder meer de publicatie van Burgeroorlog in Beselare van de hand van Kurt Ravyts, over de razzia van 23 juli 1944 en haar nasleep, en het eerste deel van Wit Zwart of vele tinten grijs van dezelfde auteur over het verzet en de collaboratie, maar dan in de brede regio.

“Het ligt dan ook voor de hand dat wij met groot enthousiasme en dankbaarheid ingingen op de vraag van de organisatie Helden van het Verzet om in het oc De Leege Platse van Beselare een verzetscafé te organiseren waar vier van onze eigen verzetshelden een passend eerbetoon zouden krijgen”, aldus Charles Bayart, voorzitter van de Zonnebeekse Heemvrienden en zelf kleinzoon van Charles Bayart en achterneef van Antoine Defever, beiden opmerkelijke figuren uit de Beselaarse verzetsbeweging.

Vier verzetshelden

Vier verzetshelden uit Groot-Zonnebeke worden door familieleden in herinnering gebracht: Marcel Bouckenooghe door zijn achterneef Marcel Bouckenooghe, Rachel Beheyt door haar achterneef Koen Meersseman, Bruno Schoutteten door zijn achterneef Wim Schoutteten en André Deseyne door zijn zoon Alex Deseyne. “Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat er een einde kwam aan WO II, maar hun verhalen mogen niet verdwijnen.”

De toegang voor leden van de heemkring en van Helden van het Verzet bedraagt 8 euro. Niet-leden betalen 12 euro. Inschrijven kan door overschrijving op het rekeningnummer BE79 2850 5709 4633 van de Zonnebeekse Heemvrienden of via de website van Helden van het Verzet www.heldenvanhetverzet.be. Betalen aan de ingang van het oc is ook mogelijk.

Het zijn drukke tijden voor de heemkring. Momenteel loopt nog de wedstrijd voor de zesdeklassers van de lagere scholen in Zonnebeke. Op zaterdag 22 maart is er de grote boekenverkoop van de werken uit de bibliotheek van de heemkring met een uniek aanbod van boeken over WO I en II en heemkunde, toerisme, romans, psychologie… in het oc van Geluveld van 10 tot 16 uur. Op maandag 21 april is er een verzamelaarsbeurs in oc ‘t Zonnerad in samenwerking met S-Plus en op zaterdag 26 april is er de jaarlijkse reis die dit jaar naar Mechelen gaat. (NVZ)