Versterkt bestuur van wandelclub Nooit Moe Boezinge zoekt medewerkers

Na twee moeilijke jaren kijkt wandelclub Nooit Moe Boezinge hoopvol vooruit. Om de plannen waar te maken, werd uitgekeken naar een versterking van de bestuursploeg. “Maar we zijn ook nog op zoek naar medewerkers die een handje willen toesteken”, vertelt voorzitter Marvin Verbeke.

Wandelclub Nooit Moe Boezinge organiseert in 2022 vier wandeltochten en vijf busreizen naar wandeltochten van Wandelsport Vlaanderen en verschillende ledenbijeenkomsten. Om dat in goede banen te leiden, werd de bestuursploeg aangesterkt met drie nieuwe medewerkers.

“Het ziet er naar uit dat we binnenkort terug op een normale manier zullen mogen organiseren”, vertelt voorzitter Marvin Verbeke. “We zullen dan ook terug onze medewerkers nodig hebben om alles tot een goed eind te brengen. Omdat we toch een lange periode uit onze normale werking zijn geweest en we ook een nieuwe wind door onze groep medewerkers willen laten waaien, beleggen we een bijeenkomst voor de medewerkers.”

Pijlen en parcours

“Niet alleen de ervaren medewerkers zijn welkom, ook leden die goesting hebben om te helpen, maar nog twijfelen omdat ze niet weten wat het allemaal inhoudt en wat er van hen verwacht wordt. We willen luisteren wat er leeft bij onze medewerkers, wat er eventueel kan verbeteren. We gaan alvast op zoek naar leden die helpen uitpijlen en/of mensen die zelf een parcours willen uittekenen. Daar kruipt uiteindelijk heel wat tijd en energie in en vele handen maken het werk licht.”

“We kijken er alvast naar uit om van onze eerste wandeltocht van 2022 ‘In en rond Boezinge’, onze midweektocht op dinsdag 26 april, opnieuw een wandelfeest te maken. Iedereen is welkom en wie interesse heeft om zich aan te sluiten bij de club kan dit voor slechts 15 euro, verzekering inbegrepen”, besluit Marvin Verbeke.

(RLa)