Verrassend concert door gemengd Sint-Niklaaskoor

Het Diksmuidse Sint-Niklaaskoor bestaat sinds 1976 en had in de loop der jaren verschillende dirigenten. Zo werd Jozef Dumoulin opgevolgd door Katrien Debevere en zij gaf op haar beurt de fakkel door aan Christophe Deckers. Hij studeerde af met grote onderscheiding als master in de uitvoerende klassieke muziek aan het conservatorium van Gent en hij deelt zijn kennis met de 34 leden van het gemengd koor. Fauve Vermeirsch begeleidt het koor deskundig op de piano. Op 4 juni organiseert dit koor een concert in de Sint Niklaaskerk in Diksmuide. Op het programma staat een waaier aan internationale muziek met twee intermezzi door Steven Verplancke op het Lonkeorgel. Er wordt klassiek, meerstemmig en af en toe swingend jazzy gezongen. Enkele van de nummers op het programma: Stand By Me, Summertime, What a Wonderful World, Weit Weit Weg en At the River. Het optreden start om 15 uur en duurt ruim een uur. Nadien kan er bij een gratis drankje en een deugddoende babbel worden nagenoten. (ACK/foto ACK)

Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via christelle.demeester@proximus.be of 0474 71 76 07