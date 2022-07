Véronique Lecluyse is nieuwe voorzitter Rotaryclub Oostrozebeke-Mandeldal

Véronique Lecluyse uit Izegem is aangesteld als de nieuwe voorzitter van Rotaryclub Oostrozebeke-Mandeldal. Ze volgt er Veerle Bridelance op.

Véronique Lecluyse (54) studeerde voedings- en dieetkunde in Gent en kon zich daarna in de ouderlijke woning in Izegem vestigen als zelfstandig diëtiste. “Dat beroep was in die tijd vrijwel onbekend. Het zelfstandig zijn heb ik van thuis uit meegekregen. Aanvankelijk heb ik honderden voordrachten gegeven, maar het werk nam dermate toe dat ik me verplicht voelde enkel nog op afspraak te werken. Tot 2018 draaide ik soms dagen van 7 tot 21 uur, gelukkig heb ik nu drie fulltime medewerkers in dienst. Naast dieetadvies werken we eveneens rond beweging op maat. Het zijn vooral mensen die zelf willen investeren in eigen gezondheid die ons komen opzoeken.”

Jong en gemengd

“In december 2010 werd ik door Katrien Vanhulle uitgenodigd om kennis te maken met de Rotaryclub. Ik nam de uitnodiging aan, al kende ik niemand in de club. Toch kreeg ik er een goed gevoel. Wat me onmiddellijk aansprak was dat Rotaryclub Oostrozebeke-Mandeldal een jonge en gemengde club was. In 2011 werd ik officieel opgenomen in de club.”

“In december 2020 vroeg toenmalig voorzitter Marc Vanclooster of ik in 2022 de nieuwe voorzitter wou worden. Ik heb geen enkel moment getwijfeld. Wat ik echt wil verwezenlijken is de oprichting van een nieuwe commissie ‘Clubzaken’, zodat een nieuw werkjaar optimaal kan voorbereid worden. Het is eveneens mijn betrachting de Rotarywereld nog meer toegankelijk te maken voor alle gezinsleden. We kenden al de gezinsfietstochten, maar het kan waarschijnlijk nog boeiender en actiever.”

Zomervergaderingen

“Ik zou ook graag werk maken van zomervergaderingen; op 14 juli volgt er een eerste uitgave op de Poelberg. Maar ik heb nog heel wat andere plannen. Om dit alles te verwezenlijken beschik ik niet alleen over een uitstekend team binnen de club, maar kan ik eveneens rekenen op een grote steun van mijn echtgenoot Hans Beheydt en onze dochters Marieke en Mathilde.” (LB)