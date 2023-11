Vernieuwing aan de top bij Wevelgems Harmonie Orkest: “Fusie creëert mogelijkheden”

Twee jaar na de fusie komt het Wevelgems Harmonie Orkest met een dubbele aankondiging. Lieven Mispelaere zet een stapje terug als voorzitter, Geert Knockaert neemt zijn plaats in. Henk Soenen wordt de nieuwe dirigent na een uitgebreide selectieprocedure waarbij de muzikanten de finale keuze maakten.

In september 2021 fusioneerden muziekverenigingen De Eendracht en Concordia. Concordia ontstond eerder al uit de samensmelting van fanfare Arbeid en harmonie Eigen Schoon. Het Wevelgems Harmonie Orkest (WHO) werd zo de enige muziekvereniging in deelgemeente Wevelgem met niet minder dan 90 muzikanten. In april 2022 werd ook het jeugdorkest C Barré geïntegreerd in deze gemeenschappelijke werking.

Tonnen ervaring

Lieven Mispelaere werd de nieuwe voorzitter. “Dat was niet onmiddellijk de bedoeling”, bekent Lieven. “Eigenlijk zochten we een voorzitter die bij voorkeur niet uit een van beide harmonieën kwam, zodat er geen perceptie kon zijn van enige subjectiviteit bij de nieuwe voorzitter. Uiteindelijk vonden we geen geschikte kandidaat en werd ik toch de voorzitter. Voor mezelf had ik uitgemaakt dat dit slechts voor even was, want ondertussen ben ik 35 jaar bestuurslid als secretaris, ondervoorzitter en voorzitter. Het is tijd voor een nieuwe wind hoewel ik verder bestuurslid blijf.”

Die zoektocht werd in alle stilte gevoerd. De naam van de nieuwe voorzitter is dan ook voor velen een verrassing. Met Geert Knockaert (64) krijgt WHO een voorzitter die geen muzikaal verleden heeft. “Dat hoefde ook niet”, zegt secretaris Luc Lannoy. “Voor ons bestuur zoeken we continu kandidaten onder de muzikanten, we zien de interesse om in het bestuur te komen gelukkig toenemen. We zochten actief naar een niet-muzikant met ervaring in cultuur en het verenigingsleven om voorzitter te worden. We vonden iemand met tonnen ervaring. Geert is sinds vorig jaar met pensioen. Hij was eerder directeur van het Cultureel Centrum in Wevelgem en coördinator vrije tijd”, legt Luc uit.

Nieuw elan

“In een ver verleden speelde ik ooit nog klarinet bij Eigen Schoon, maar dat is nu wel heel lang geleden”, lacht de nieuwe voorzitter. “Er zitten genoeg muzikanten in het bestuur die de link naar het muzikale kunnen maken. Ik was voorzitter toen de twee Wevelgemse turnverenigingen Steeds Hoger en Hogerop samensmolten tot Go4Gym. Uit ervaring weet ik dat zo’n fusie tijd vergt. Het is een proces. Anderzijds mogen we zeker ambitieus zijn: door het samengaan van de beide verenigingen is er een groot potentie om WHO een nieuw elan te geven.”

“Uiteindelijk kozen de muzikanten de nieuwe dirigent” – Luc Lannoy, secretaris WHO

Ook op het gebied van regie was WHO aan een nieuw verhaal toe. Na het afscheid van dirigent Pieter Meersseman ging de harmonie op zoek naar een nieuwe dirigent. “De dirigent is voor een orkest ontzettend belangrijk”, aldus Luc Lannoy. “Het is niet alleen de muzikale leider, het moet ook klikken met muzikanten en bestuur. Er wordt van hem of haar veel kennis en ervaring verwacht. We gingen dan ook niet overhaast te werk: er werd een vacature uitgeschreven waarop heel veel respons kwam, verschillende kandidaten werden geëvalueerd en uiteindelijk bleven er twee over. Die werden uitgenodigd tot een proefrepetitie en het zijn uiteindelijk de muzikanten die gekozen hebben voor Henk Soenen.”

De nieuwe dirigent die in Gent woont, kan heel wat adelbrieven voorleggen. Zijn CV oogt indrukwekkend, muziek is zijn passie wat zich zowel beroepsmatig als in zijn vrije tijd uit. “De vacature sprak me onmiddellijk aan”, zegt Henk Soenen (58).

Veelbelovend

“Wat ik tot nu toe hoorde en zag, is heel veelbelovend. Het is ook een grote groep. Hoewel kwantiteit niet alles is, opent dit wel mogelijkheden. Ik treed ook in de voetsporen van mij pa en opa”, zegt de dirigent. “Ik kwam vaak bij Eigen Schoon, mijn vader Willy en grootvader Heliodoor waren er ook dirigent.” Lieven Mispelaere is tevreden: “Het is een heel goede keuze. Henk komt heel bezielend over en het belangrijkste: de muzikanten zijn ook heel enthousiast!”