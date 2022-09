Vernieuwde De Ketting nu ook een jeugdverblijf

KSA Beitem heeft vorige zondag het nieuwe werkjaar afgetrapt met een leuke spelendag. In de vooravond werden de vernieuwde lokalen officieel geopend. Drijvende kracht achter die vernieuwing was vzw De Ketting, die de lokalen ook verhuurt als jeugdverblijf voor andere organisaties.

“De parochiezaal De Schakel werd gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor basisschool Klim; ook de oude school is afgebroken. In de vroegere parochiezaal had de KSA lokalen op de bovenverdieping: de +12-werking, de leiding en een materiaalkot vonden er onderdak. Door de sloop moest een oplossing gezocht worden om de KSA opnieuw meer plaats te geven voor haar tweewekelijkse activiteiten”, schetst Els Délie van de De Ketting.

“Vzw De Ketting, de uitbater van de KSA-lokalen, sprak met het stadsbestuur en de kerkfabriek Zilverberg-Beitem, en alle partijen kwamen overeen om het bestaande KSA-lokaal De Ketting uit te breiden. De uitbreidingsplannen werden tijdelijk gedwarsboomd door het coronavirus; de werken hebben dus iets langer geduurd dan voorzien. Ook de steeds duurder wordende grondstoffen deden ons naar het bord kijken: het financiële plaatje moest kloppen.”

“Bij de sloop van de oude basisschool hebben de handige harry’s van onze vzw zoveel mogelijk gerecupereerd. Zo is de keuken uit de schoolrefter opnieuw opgebouwd in het leidingslokaal, net als een aantal verwarmingselementen. Nu beschikt de KSA over een grote opslagruimte inclusief sanitair, een nieuwe ingang met spellokaal en een zeer ruim leidingslokaal.”

“De Ketting wordt in de vrije weekends en schoolvakanties verhuurd via het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) als jeugdverblijf. Zo verwelkomen we wekelijks ander jeugdwerk in ons lokaal. Op zondagmiddag verlaten zij de gebouwen, zodat in de namiddag de tweewekelijkse KSA-werking kan plaatsvinden.”

Vlot weekendverhuur

“De speelpleinwerking van de stad Roeselare konden we als eerste deze zomer verwelkomen. Intussen zijn er al enkele groepen op zomerkamp geweest en ook de weekendverhuur loopt zeer vlot. Waar CJT de boekingen en administratie voor de verhuur behartigt, zorgen vrijwilligers van De Ketting voor een warm welkom op vrijdag. Op zondag checkt de groep uit en is er controle door de vrijwilligers. De vzw neemt ook de volledige kost van het onderhoud en de energie voor haar rekening; voor de KSA-werking dus een financiële zorg minder.” (AD)

Meer info: ksabeitem@outlook.be, Alma Kusé (0492 10 76 74), Michiel Soenen (0471 51 59 71).