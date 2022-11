Vernieuwd kermiscomité van De Klijte voorgesteld: “Focus op WK voetbal”

Het kermiscomité van De Klijte heeft ter vervanging van Jacques Deforche twee nieuwe leden binnengehaald: Pieter Simoen en Jimmy Degroote. Eerder kwamen Dieter Bouckaert en Viktor Verhee het team versterken. De eerste activiteit van het nieuwe bestuur is het organiseren van een kerstreceptie en het uitzenden van de wedstrijden van de Rode Duivels op het WK.

Tot ver buiten de dorpsgrenzen is De Klijte bekend omwille van de schlagerparades die steevast met de dorpskermis georganiseerd worden. Tot en met de editie van 2022 was Jacques Deforche de grote bezieler van het evenement. Hij organiseerde eerder onder de naam van het schlagerfestival en later onder de naam van De Klijte festival, eerst in de dorpsschool, later aan het rond punt van het dorp en uiteindelijk op een weide aan de Zavelaar. Hoogtepunt van zijn vele organisaties was het jaar waar zowaar Clouseau naar het op één na kleinste dorp van Heuvelland kwam. En het optreden van Natalia het jaar nadien zullen velen zich eveneens herinneren.

“Jacques verlaat dan wel de bestuursploeg, op zijn knowhow kunnen we blijven rekenen”, zegt Sabrina Carbon. Over de komende editie van het muzikaal evenement op de kermis van De Klijte is voorlopig nog niets bekend. Het vernieuwde bestuur mikt deze dagen op het WK Voetbal. “We kiezen voor de uitzending van twee wedstrijden. Starten doen we woensdag 23 november met de wedstrijd tegen Canada. Supporters zijn welkom vanaf 18.30 uur. De inkom tot ons dorpscentrum De Fontein is gratis.”

De tweede wedstrijd van de Rode Duivels koppelt het feestcomité aan een kerstreceptie. De kerstreceptie met hapjes en drankjes van zondag 27 november is gratis voor de inwoners van De Klijte. Wie wil aansluiten vanuit een ander dorp, betaalt 10 euro. De kerstreceptie start om 11.30 uur, de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Marokko aansluitend om 13 uur. De derde wedstrijd van onze nationale voetbalploeg wordt niet uitgezonden op groot scherm.

Meer WK in Heuvelland

Brandweer Kemmel zendt alle wedstrijden van de Rode Duivels uit op groot scherm. De brandweermannen zorgen vanuit hun arsenaal ondertussen ook voor food en drinks. SK Nieuwkerke organiseert rond het WK Voetbal een pronostiek waarvan de opbrengst naar de jeugdwerking gaat. In de pop-upbar N3Teim wordt dan weer de wedstrijd België-Marokko uitgezonden van zondag 27 november met vanaf 11 uur stoofvlees en frietjes.