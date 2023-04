Vermaak Na Arbeid huldigt kampioenen

De winterkaarting van kaartersclub Vermaak Na Arbeid is ten einde en bijgevolg werden de kampioenen gevierd. Georgette Fontaine mag zich voortaan kampioene noemen terwijl Noël Dussesoye dat bij de mannen mag doen. De rode lantaarn was weggelegd voor Albert Bogaert. Tijdens deze feestavond schonk Marie-Rose Stragier uit Passendale drie schilderijen aan de club. Door middel van loting kwamen deze terecht bij Gerda Dussesoye, Roza Viaene en Syx Albert. We bemerken de gevierden samen met de bestuursleden Wim Decuypere, Gerda Dussesoye en Noël Dussesoye, en een deel van de clubleden in hun lokaal café Den Elfpenner. De eerstvolgende kaarting vindt plaats op 21 oktober 2023 om 19 uur, en daarna iedere derde zaterdag der maand. (foto ZB)