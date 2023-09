Verlengd feestweekend voor 55 jaar Chiro Kameleon: “Streekbier en barbecue”

Chiro Kameleon Voormezele bestaat 55 jaar en organiseert een feestweekend op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober rond het OC Kasteelwal in Voormezele.

“Om het feestweekend goed in te zetten starten we op vrijdag 6 oktober met onze intussen goed gekende streekbierenavond”, aldus de chiroleiding. “We slaan achter OC Kasteelwal onze legertent op om iedereen een gezellige avond te bezorgen. Op de kaart staan een twintigtal verschillende gekende en minder gekende bieren, al dan niet uit eigen streek. Je kan je daarnaast uitleven in nageltjekloppen of gezellig kletsen rond de vuurkorfjes. We voorzien ook braadworsten voor een stevige fond om de lijst bieren af te kunnen werken. De sfeer is alvast verzekerd, want coverband 10 Cent Stoatiegeld komt live optreden vanaf 20 uur.”

Op zaterdagnamiddag staat een sneukeltocht gepland, een begeleide wandelroute door Voormezele met onderweg de nodige drankjes en versnaperingen. “Gedreven stappers kunnen zich wagen aan een wandeling van 8 kilometer. De minder ervaren en kleinste stappers kunnen aansluiten bij een wandeling van 5 kilometer met de nodige spelletjes onderweg. Beide wandelingen starten om 14.30 uur en eindigen rond 18 uur aan het OC Kasteelwal, met aansluitend een zomerbar en kinderanimatie.”

“Op zondagochtend starten we met een receptie voor de oud-leiding. Die kan zich registreren via 0473 38 72 35. We klinken samen en kijken terug op onze mooie Chiro-jaren. Er worden ook heel wat foto’s getoond uit de Chiro-geschiedenis. We sluiten het weekend af met een smakelijke barbecue, verzorgd door traiteur LePlat. We nodigen iedereen vanaf 11.30 uur uit om samen met ons te genieten.”

Info: www.chirokameleon.com en Facebook. Inschrijven voor de sneukeltocht en/of barbecue via chirokameleon@gmail.com of 0476 88 40 39.