Verhaalconcert sluit jubileumjaar van Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef af

De 125-jarige Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef breit met een laatste concert op zondag 12 november in Park ter Walle een eindpunt aan haar jubileumjaar. Met het interactief verhaalconcert De Vliegende Josephina – 125 jaar op zee richt ze zich deze keer tot de kinderen.

De Volksharmonie zette haar jubileumjaar extra luister bij met een aantal prestigieuze concerten. “Na een feesteditie van Nieuwjaarsklanken brachten we voor de senioren Muziek uit Mijnen Tijd met Ingeborg. In april organiseerden we ParkProms voor alle leeftijden met Gene Thomas, Geena Lisa en Boom’n van de Weireld”, steekt voorzitter Dominiek Allaert van wal.

Jeroen Spillebeen

“Op 12 november richten we ons met de familievoorstelling De Vliegende Josephina – 125 jaar op zee tot de kinderen. Het is een interactief verhaalconcert waarbij de harmonie en de jeugdharmonie Athalo zich laten bijstaan door verteller Jeroen Spillebeen. Het verhaal is gebaseerd op de legende van het spookschip De Vliegende Hollander.”

Kapitein Willem Wimpels van Wimmertingen reist met de Josephina de wereld rond. In elke haven waar het schip aanmeert is het feest. Dan haalt de getalenteerde bemanning de muziekinstrumenten boven en trakteert ze de mensen op een concert. Wanneer de Josephina tijdens een verschrikkelijke storm dreigt te zinken, redt zeeheks Sibelia het schip. In ruil voor hun levens moet de bemanning elk jaar een concert voor haar spelen. Wat een goede deal lijkt, blijkt al gauw een vervloeking te zijn. Alleen met de hulp van het publiek zal kapitein Wim de vloek van De Vliegende Josephina kunnen verbreken.

Workshop

“Voor aanvang van het concert kunnen de kinderen om 14 uur meedoen aan een workshop, volledig in het thema van het concert. Ze mogen knutselen en dansen, en ze leren een lied aan dat ze tijdens de voorstelling kunnen meezingen”, besluit Dominiek Allaert.

De voorstelling zelf start om 15.15 uur. Tickets kosten 12 euro, voor kinderen jonger dan 12 jaar betaal je 8 euro. Wie jonger is dan 6 jaar mag gratis binnen. Leden van de Gezinsbond krijgen 2 euro korting.