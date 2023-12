Verenigingen zorgen voor vrolijke kerstsfeer in Jabbeke

In de kerstperiode kan de Jabbekenaar niet alleen afzakken naar de Winterbar Hygge, maar met de Zerkegemse kerstmarkt en allerlei kerstfeesten belooft het een drukke kerst te worden.

De kerstmarkt van de Zerkegemse Wallestekkers vindt op zaterdag 16 december van 18 uur tot 1 uur plaats in zaal Sarkoheem. “We kiezen voor de zaal en niet langer voor de nochtans stemmige Pastorietuin”, zegt Peter Demey, een van de twaalf Wallestekkers. “Enkele jaren terug waren we wegens het natte terrein al eens uitgeweken naar de zaal en toen de mogelijkheden ervaren. Vorig jaar was het zo koud op de kerstmarkt in de Pastorietuin dat we na een evaluatie beslist hebben om de kerstmarkt voortaan in zaal Sarkoheem te organiseren. De Zerkegemse kerstmarkt zien we vooral als een heus ontmoetingsfeest voor de Zerkegemnaar. De zaal is sfeervol versierd en we hebben versnaperingen als oliebollen, braadworst, frietjes en ook een ruim drankenarsenaal in ons aanbod. In die optiek voorzien we dus geen stands die kerstgadgets verkopen en is er ook geen optreden gepland. Onze kerstmarkt is een komen en gaan van mensen die wat komen eten en drinken en een babbeltje slaan. Meestal hebben we toch wel enkele honderden bezoekers. De toegang is gratis.”

Licht en Liefde

Bij Licht en Liefde Varsenare kan je dan weer creatief aan de slag om een gezellige kerstsfeer in huis te halen of deelnemen aan het kerstfeest. Op donderdagvoormiddag 21 december leer je een mooi kerstbloemstuk maken. Het is een cursus met open sessies, dit wil zeggen dat deelnemers aan de slag gaan tussen enkele bewoners van Licht en Liefde. Deelnemers betalen 35 euro voor het materiaal, de begeleiding en de koffie. In de namiddag houdt Licht en Liefde een open kerstfeest. “Kerstfeest is een boom vol lampjes, een haard die op de achtergrond brandt, de warmte en de liefde van de mensen om je heen en het zingen van sfeervolle kerstliedjes met elkaar. Zo is ook ons kerstfeest! We gaan die namiddag gezellig met zijn allen tafelen, spelletjes spelen en natuurlijk komt de Kerstman langs met cadeautjes. Het wordt een namiddag vol samenzijn en zoetigheden.” Voor beide zaken kan je je inschrijven per mail op oogatelier@lichtenliefde.be .

Buurthuis De Post

Ook buurthuis De Post in Jabbeke gaat resoluut voor een stemmige kerst. Op kerstavond, zondag 24 december, houdt men van 17.30 tot 23.30 uur een kerstavond voor alleenstaanden. Tijdens dit kerstdiner krijg je een uitgebreide feestmaaltijd bestaande uit een aperitief, tomatensoep, varkenshaasje met bitterzoete groentjes en Ardeense sparaardappeltjes, Bretoense appeltaart met vanille-ijs en koffie, vergezeld van een bijpassend wijntje. De deelnameprijs bedraagt 26 euro. Inschrijven kan via het e-mailadres mvpoucke@hotmail.com. (PA)