Verenigingen verzamelen rond kerstboom van de Skumforel’n in Koolskamp

Voor de vijfde keer organiseren de Skumforel’n een kerstmarkt op het dorpsplein van Koolskamp. De vereniging werd 18 jaar geleden in Koolskamp opgericht door en voor afgestudeerde studenten en is intussen – door de oplopende gemiddelde leeftijd van de leden – geëvolueerd naar een socioculturele vereniging voor ‘gepensioneerde jeugd’. Allemaal iets ouder maar nog steeds even jong van geest en hart.

Nadat de kerstmarkt van 2021 door het lelijke beestje werd afgelast, is de goesting dit jaar des te groter om er een geslaagde vijfde editie van te maken. Niet enkel de Skumforel’n zijn enthousiast, maar liefst 14 Koolskampse en Ardooise verenigingen zullen hun beste beentje voorzetten om de bezoekers te verwennen met een gevarieerd aanbod aan hapjes en drankjes.

Deelnemende verenigingen zijn de Landelijke Gilde/Ferm, Amar, KLJ, Chiro, Harmonie Sint-Cecilia, Uilesmitters, Unizo, Padderijcomité, Medard Maertensstraat, Wijkcomité Heuvelhove, Jong Ferm Ardooie, +13, Vosjes autocrossteam en de Uilekaarters.

Er wordt eveneens een kidscorner voorzien en de kerstman ontving alvast zijn uitnodiging.

De Skumforel’n danken in het bijzonder de vele sponsors die het mogelijk hebben gemaakt om de kerstmarkt te organiseren en nodigen iedereen van harte uit op zaterdag 17 december vanaf 17 uur op het dorpsplein van Koolskamp om er samen een onvergetelijke, sfeervolle en gezellige kerstmarkt van te maken.

(JM)