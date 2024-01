Verenigingen kleuren nieuwjaarsreceptie in brandweerarsenaal

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de gemeente in samenwerking met verschillende verenigingen een nieuwjaarsreceptie in het brandweerarsenaal. Enkele honderden bewoners zakten af naar de Kerkhofstraat om er bij een hapje en een drankje te genieten van een gezellige babbel. Unizo Moorslede, KSA Plus Moorslede, toneelvereniging Kunst na Arbeid, Dadizele Onderneemt, het Davidsfonds Moorslede, jeugdhuis JOC Dadizele, de vriendenkring van de brandweer, de Gezinsbond en het Dadizeelse zangkoor Cantabile zorgden ervoor dat de aanwezigen niets tekortkwamen. De Moorsleedse harmonie bracht leuke deuntjes. Zoals elk jaar was er ook een vuurwerk. (BF/foto JS)