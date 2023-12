Verenigingen die eeuw bestaan krijgen eigen ‘walk of fame’ in Knokke-Heist

Verenigingen die 100 jaar bestaan, kunnen zich door middel van een jubileumtegel laten vereeuwigen in het straatbeeld van Knokke-Heist. De tegels zullen verwerkt worden in het trottoir in de Pannenstraat tussen de Onderwijsstraat en het kruispunt van de Polderstraat met de Hendrik Consciencestraat ter hoogte van het belevingscentrum HEY.

De vereniging kan de tegel aanvragen worden in de aanloop van hun honderdjarig bestaan, maar het kan ook nadien. De aanvraag dient te gebeuren via een online formulier op de website van de Sport- of Cultuurraad, afhankelijk door welke raad de vereniging erkend is, en wordt in samenwerking met de dienst Erfgoed behandeld.

Walk of fame

Er waren eerder al vier verenigingen die een jubileumtegel hadden die ingewerkt zit in de perkjes voor het oude schoolgebouw van HEY. Het gaat om de verenigingen Koninklijke Handbooggilde De Duinengalm, Koninklijke Rokersclub De Ware Vrienden, Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist en Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist. Deze tegels zullen worden verwijderd en er komen nieuwe tegels in het trottoir om zo op termijn een ‘walk of fame’ te krijgen van de 100-jarige verenigingen. (MM)