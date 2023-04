Vereniging Vrouwenstemmen uit Koksijde schenkt koelkast aan Koksifood

De vereniging Vrouwenstemmen Koksijde-Oostduinkerke draagt goede doelen een warm hart toe. Toen de vrijwilligers van de sociale kruidenier Koksifood in hun gemeente lieten weten dat er nood was aan een nieuwe frigo, schonken de dames van Vrouwenstemmen graag een gloednieuwe koelkast.

“Wij steunen graag mensen, waarbij vooral de zorg voor anderen centraal staat”, zegt Greet Verhaeghe, voorzitter van Vrouwenstemmen. “Dit deden we al voor lokale organisaties zoals Camino, Rozenwingerd en Tandem West, maar ook voor projecten van Koksijdenaren in derdewereldlanden zoals Mama Na Watoto (project in Kenia van Ilse Driesse voor pre- en postnatale zorg bij jonge vrouwen), Marowijne vzw (Suriname), Vivir en amor (Eva Verstraete) en Kebene Afrika (‘HEAD-UP steunt Kebene’ van Carine Montaine).

De sociale kruidenier Koksifood, een fantastische organisatie van onze gemeente, haalt al jaren voedseloverschotten bij lokale handelaars op. Deze worden verkocht aan inwoners van Koksijde die het financieel minder breed hebben. Dit mooi initiatief steunen we graag met deze nieuwe koelkast.”

FVV ontbonden

Vrouwenstemmen is ontstaan onder de vleugels en met steun van het toenmalige FVV (Forum Vlaamse Vrouwen) met de bedoeling om Vlaams-denkende vrouwen te verenigen, los van partijpolitiek, halfweg de jaren negentig. Greet Verhaeghe nam het voorzitterschap over van Rita Gantois in 2016. “Een jaar later kwam er een einde aan het bestaan van FVV omdat de Vlaamse subsidies wegvielen”, zegt Greet.

“Een vereniging moet gerund worden als een bedrijf, een moderne vereniging hoort zichzelf te verkopen als een sterk merk, en dat kost geld! FVV werd in tegenstelling tot andere verzuilde verenigingen niet ondersteund door een partij, syndicaat, mutualiteit … FVV had geen toekomstperspectief meer en werd ontbonden.”

Werking on hold

“In 2017 hebben we beslist om verder te gaan als een feitelijke vereniging: Vrouwenstemmen Koksijde-Oostduinkerke. Vrouwenstemmen heeft in de loop van de jaren dikwijls kunnen rekenen op het FVV, we hebben fantastische activiteiten kunnen organiseren, we hebben succes gekend, veel mooie herinneringen om te koesteren. Het verenigingsleven is echter stil gevallen tijdens corona, en lijkt niet meer wakker te worden.

Ook komt er geen verjonging meer in ons bestuur. Het is moeilijk om volk te lokken naar onze activiteiten, ondanks de sterke samenwerking met andere verenigingen uit Koksijde-Oostduinkerke. Daarom hebben we beslist om onze activiteiten on hold te zetten. De financiële middelen die we nog over hadden, hebben we overgemaakt aan lokale goede doelen, zoals Rozenwingerd, vzw Tandem en het project ‘Kom op tegen Kanker’ en Koksifood!” (MVO)