Verdienstelijke sporters ontvangen op het stadhuis van Oostende

Dankzij hun recente sportieve prestaties werden een aantal Oostendse atleten ontvangen op het stadhuis.

Het betreft Belgisch kampioene tafeltennis, Julie Van Hauwaert, lid van TTC Zandvoorde – Brent Declerck, Belgisch kampioen senioren trampoline, lid van WIK Oostende – Rien Denolf, kampioen junioren, lid van WIK Oostende – Evi Milh, Belgisch Kampioen Tumbling, lid van Turnclub De Zeester – Fran Vanhoutte , brons op het WK Skeeleren, lid van ZRC Zandvoorde en het ROSC Waterpoloteam U19, dat ook de nationale titel behaalde.

De receptie was een ideale gelegenheid voor de jonge sporters om even, in een ontspannen sfeer, van gedachten te wisselen en ervaringen uit te delen, samen met burgemeester Bart Tommelein en sportschepen Bart Plasschaert . (FRO)