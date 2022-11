Verdienstelijke leden gehuldigd bij harmonie Sint-Cecilia

De uitreiking van de VLAMO-eretekens voor verdienstelijke leden van harmonie Sint-Cecilia werd zoals elk jaar voorafgegaan door een wandelconcert. Daarna werden de muzikanten verwelkomd door het stadsbestuur in de Seylsteen.

Burgemeester Peter Roose vatte nog eens het feestelijke jaar samen, dat in maart startte met de boekvoorstelling ‘200 jaar Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, 1822 – 2022’. “Dat zullen weinig muziekverenigingen hen nadoen”, zei de burgemeester. “Nog altijd speelt de harmonie een belangrijke rol in het maatschappelijke leven van onze stad. En die verjaardag is met heel wat festiviteiten gevierd. Op 5 mei was er het prachtige concert ter ere van de 200ste verjaardag door de Koninklijke Muziekkapel der Gidsen, er was het Muziekfestival met bevriende muziekmaatschappijen in juni, jullie inspireerden de schilders van ’t Zonnepalet voor hun kunstenwandeling, er waren de kioskconcerten op Open Monumentendag, en zoals elk jaar luisterden jullie ook nu weer de sint-maartenstoet op. Vandaag mag ik 14 leden een VLAMO-ereteken opspelden.”

De eretekens

Nele Verhulle kreeg als eerste het kristal-ereteken opgespeld omdat ze 15 jaar lid is. Michel Depotter en Eddy Velle zijn 35 jaar lid en kregen het parel-ereteken. Frankie Matsaert kreeg het saffier-ereteken (45 jaar lid) en Bernadette Meeûs kreeg goud (50 jaar lid). Het diamanten ereteken was voor Dirk Dangreau en Ronny Deburchgraeve (60 jaar lid) en Ronny Delporte kreeg het briljanten ereteken opgespeld voor 65 jaar verdienstelijk lidmaatschap. Bestuurslid Fanny Matsaert maakt zich al 10 jaar verdienstelijk voor de vereniging en kreeg net als Kathy Heughebaert, Marc Seru en Frederic Winnock (15 jaar bestuur) het kristal-ereteken. Dirk Dangreau en Vera Degraeve zetten zich al 35 jaar in voor de vereniging en kregen het parel-ereteken. Maurits Kesteloot kreeg een verdiend applaus, want hij vierde als oudste lid nog maar net zijn 100ste verjaardag.

Koninklijke harmonie

Voorzitter Ivan Winnock kijkt uit naar de tv-opnames die in juni werden gemaakt aan het Leopold I-monument in De Panne. “De koning heeft onze harmonie ‘koninklijk’ gemaakt, en dat was dus een geschikte locatie voor de uitzending volgend jaar. We bedanken de stad Veurne voor alle steun, maar toch is onze kas blut… Een extraatje zou welkom zijn om volgend jaar ons prestigeproject met de Muziekkapel der Gidsen te herhalen”, aldus de voorzitter.

Op vrijdag 18 november om 20.15 uur is iedereen welkom voor het gratis Jubileumconcert ‘Best of 200 jaar’ in De Zonnebloem, Zuidstraat 67 in Veurne.