Afgelopen vrijdag werden de verdienstelijke bloedgevers gehuldigd in OC Ten Bercle in Pervijze. 102 mensen kwamen meefeesten. “Door het coronavirus konden we dat twee jaar niet doen”, vertelt voorzitter van de bloedgevers, Dirk Decloedt. “Desondanks is onze groep donoren gestegen. We hadden in 2020 een gemiddelde opkomst van 87 donoren, wat resulteerde in 349 bloedgiften, in 2022 was het gemiddelde 98 en het aantal bloedgiften steeg naar 392.” De personen die gehuldigd werden voor het jaar 2020 en 2021 zijn, met 25 bloedgiften : Philippe Van Hove, Godelieve Visage, Katrien Vanhoef, An Sinnaeve, Ronny Dolphen enFrank De Zaeyer. Gaven 50 keer bloed in die periode: Bart Reynaert, Anja Notredame, Yves Winne, Stijn Sansen en Jürgen Depoorter. Met maar liefst 75 bloedgiften werd ook Christiane Waeyaert gehuldigd. Dan zijn er ook nog de gehuldigden van het jaar 2022. Zij gaven 25 keer bloed: Sabine Degroote, Ann-Sophie Sentobin en Lien Staelens. Sabine Logghe gaf 50 keer bloed en Marleen Debeir 75 keer. Met 150 bloedgiften is Carlos Dehoorne de grootste donor. Na de uitreiking van de brevetten werd gezellig samen getafeld en nog lang nagekaart. (ACK)