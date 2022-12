Verbroederingscomité Izegem heeft druk werkjaar voor de boeg

In de Plantijnzaal van de bibliotheek vond onlangs een werkvergadering plaats met vertegenwoordigers van de jumelagecomités van Izegem en Belle en het stadsbestuur van Belle. “De werking voor 2023 werd er besproken”, zegt Erik Vantomme.

“Het gaat om activiteiten en uitwisselingen tussen beide steden. De planning die in Izegem vooropgesteld wordt, omvat onder andere een tentoonstelling in de Sint-Tillokerk. Ze zal Iz’Art Jumelages 2023 heten en naast 10 kunstenaars uit Belle ook werk bevatten van kunstenaars uit alle partnersteden en uit Izegem. Daarnaast is er ook een fototentoonstelling van verbroederingsactiviteiten tussen Belle en Izegem sinds 1992 voorzien.”

Europees dorp

“Verder plannen we nog het Europees dorp met de Batjes in Izegem, waar Belle op vrijdag voor een maaltijd zorgt op de Melkmarkt, een tornooi tussen de Izegemse petanqueclubs en de petanqueclub Belle, een tentoonstelling Poëzie van soldaten uit WO I in de Vlaamse velden, een auto-event van een 100 km met alle soorten auto’s uit Izegem en Belle en een bezoek aan de tentoonstelling Sneaker Gold in Izegem. Uit Belle kwamen de voorstellen om ook bij hen een petanquetornooi bij te wonen, een bezoek aan de carnavalstoet op 19 februari, een deelname aan het Festival des arts Plastiques op 2 juli, de kerstmarkt in 2023 en het bijwonen van een tweedaagse rond ecologie met alle partnersteden van Belle. De voorstellen worden nu verder uitgewerkt in de comités en dan definitief gepland”, aldus Erik Vantomme. Op de foto zien we Walter Vandewaetere, Eric Vandersteene, Monique Lamerant, Jean-André Vandelannoote, Olivia D’Hau, Ann Derluyn, Jan Hoet, Philippe Ségard, Marleen Vinckier, Norbert Vandommele, Jonny Waelkens, Renate Blondeel en Erik Vantomme. (MI)