Veloclub Ruiselede Sportief pakt op 1 november uit met tweede editie VTT Molendorp

Veloclub Ruiselede Sportief organiseert morgen, 1 november, de tweede editie van de VTT Molendorp.

Isabelle Delarue, de leading lady van de club, vierde vandaag haar 50ste verjaardag en werd door iemand van de club bedacht met een bloemstuk.

Ze coördineert in zaal Sport en Spel de vele voorbereidingen voor de mountainbiketocht. “Bij ons debuut als organisator noteerden we vorig jaar bijna 900 inschrijvingen. De weervoorspelling voor morgen is niet optimaal, alhoewel dat niet de bepalende factor mag zijn.”

“Vorig jaar waren de positieve reacties overweldigend, wat ons sterkt in onze ambitie morgen vanaf 7 uur nog meer deelnemers aan de start te mogen ontvangen.”

Het parcours is selectief met heel wat bosstroken. Er zijn warme douches voorzien en achteraf is het mogelijk om de fiets weer schoon te spuiten. (RV)