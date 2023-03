Veloclub Ruiselede Sportief blikt vooruit op fietsseizoen

Nu het wielerseizoen steeds dichterbij komt, geeft ook Veloclub Ruiselede Sportief het fietsseizoen in het Molendorp definitief vorm. Het zeskoppige comité biedt ook nu weer een mooi programma aan met onder meer mooie koersen op paasmaandag en tijdens de kermissen.

Isabelle Delarue, de administratieve duizendpoot in het comité, blikt vol enthousiasme vooruit: “We organiseerden enkele jaren geleden voor het eerst koers op paasmaandag, en dat sloeg verbazend goed aan, zeker qua deelnemersveld. Op paasmaandag 10 april pakken we opnieuw uit met twee koersen. We starten met de nieuwelingen en schakelen daarna over op dames elite met en zonder contract en beloften. Voor de nieuwelingen is dit initiatief specifiek bedoeld om de lokale renners een koers in eigen dorp te geven”, aldus Isabelle. “Vorig jaar pakten we uit met een dubbele primeur tijdens het weekend van de kleine kermis: de koers voor G-sporters en de Retrokoers. Bij die laatste was de rode draad nostalgie, humor en vertederende scenario’s.”

Overzicht

“Het afgelopen jaar kregen we heel wat positieve reacties en zelfs al aanvragen voor een herhaling. Dat belooft voor kermiszondag 4 juni. De jarenlange traditie in ere houdend zijn er dan op 23 augustus, de woensdag van de augustuskermis hier, opnieuw twee koersen. Voor juniores en heren beloften en beloften zonder contract. En daar stopt het niet, want op 1 november is er terug de VTT mountainbike vanuit zaal Spel en Sport, vorig jaar goed voor 1.200 sportievelingen met niets dan lovende ‘recensies’ over de organisatie, de veiligheid en het selecte parcours”, blikt Isabelle vol enthousiasme vooruit.

Parcours

Voor paasmaandag is het parcours als volgt: Markt-Wantestraat-Zandstraat-Zandvleugestraat-Klaphullestraat-Bruggesteenweg-Bruggestraat en terug op de Markt. Deze omloop is ook geprogrammeerd voor de augustuskermis.

Voor de kleine kermis is er weer een gesloten parcours: Kasteelstraat-Markt-Bruggestraat-Oude Tieltstraat-Kruiswegestraat en terug Kasteelstraat. (RV)