Veloclub De Leiezonen viert 100-jarig bestaan: “Desselgem Koerse trekt veel volk én renners aan”

De Koninklijke Veloclub De Leiezonen Desselgem vierde deze maand zijn honderdjarig bestaan in stijl. Een praatavond, tentoonstelling, fotowedstrijd en een wedstrijd met versierde fietsen haalden de geschiedenis weer naar boven.

Robert Himpe, een getalenteerd renner, behaalt in het wielerseizoen 1922 zestien overwinningen. Dat was het startschot voor de oprichting van een supportersclub in het toenmalige café De Drie Koningen in Desselgem. Op 5 oktober waren meer dan 100 supporters aanwezig, want hun idool Berke had in Kuurne alweer gewonnen, wat meteen deed beslissen om de veloclub te stichten. Op 1 december werd alles officieel onder de naam Veloclub De Leiezonen.

Gemeentehuis

Hun lokaal werd al snel te klein en de club verhuisde naar het gemeentehuis. “De club organiseerde wielerwedstrijden en uitstappen, nam deel aan stoeten in het omliggende met versierde fietsen en trompetfanfare”, vertelt Jan Himpe (85), zoon van Robert.

“Begin jaren dertig werd er eigenhandig een velodroom gegraven aan de Meierie. Dat gebeurde door vrijwilligers die tijdens de zomer in de steenbakkerijen leerden om aarde in de juiste plooi te leggen. De maandag na de Ronde van Frankrijk duelleerden de beste Belgische coureurs voor meer dan 4.000 toeschouwers. De club kreeg zeker een positieve impuls door het succes van Briek Schotte, die in 1941 kampioen van Vlaanderen werd in eigen dorp. Dat betekende meteen de start voor een jaarlijkse wielerwedstrijd voor beroepsrenners en elite zonder contract. Desselgem Koerse werd een begrip. De koerse trekt ieder jaar veel volk en renners aan en is tot op heden een vaste afspraak voor heel wat wielerliefhebbers. Het is een volks gebeuren, gratis spektakel en andere verenigingen op het parcours mogen een graantje meepikken met een stand.”

Begin jaren dertig werd er eigenhandig een velodroom gegraven aan de Meierie – Jan Himpe

“In die 100 jaar zijn er maar vijf voorzitters geweest: Omer Cnockaert, Medard Coeman, Robert Himpe, André Delodder en nu Lucien Lefebvre”, gaat Jan, die over een indrukwekkend fotoarchief beschikt, verder. “Ik bezit heel wat fotomateriaal en veel krantenartikelen. Samen met mijn broer Karel hebben we ook heel wat films opgenomen van wedstrijden en vieringen binnen de veloclub. Met het 100-jarig bestaan hebben we het brede publiek laten meegenieten van deze pareltjes. Voor veel bezoekers riep deze tentoonstelling warme herinneringen op bij vrienden, familie en buren. Omdat het huidige bestuur de handen vol heeft met het organiseren van wedstrijden hebben we met een aantal vrienden de koppen bij elkaar gestoken om deze viering en tentoonstelling te organiseren. En dat uit erkentelijkheid voor de vele jaren belangeloze inzet van de vele leden van de veloclub.”

Tentoonstelling

“We begonnen onze viering met een praatavond, die overigens uitverkocht was, over wielrennerij, Desselgem Koerse en het ontstaan van de veloclub. Sportjournalist, auteur van verschillende boeken en oud-directeur van Centrum Ronde van Vlaanderen Rik Vanwalleghem ging in gesprek met enkele streekrenners zoals Jaak Deboever, Nico Eeckhout, Peter Farazijn en de laatste winnaar Kobe Vanoverschelde. Ook recordhouder van de Grote Prijs Briek Schotte, Gilbert Desmet en enkele plaatselijke clubleden, vertelden anekdotes over hun carrière en of het rijke verleden van de club. Daarna kon de aanwezige wielerliefhebber genieten van de tentoonstelling die naast beeldmateriaal ook allerhande materiaal uit KOERS, het wielermuseum in Roeselare, bevatte zoals truien en fietsen van Briek Schotte (1948) en Fred Hamerlinck (jaren 30) die regelmatig op de velodroom reed.”

“In de beginjaren van de veloclub namen leden deel aan stoeten en manifestaties met een trompetfanfare en versierde fietsen. Dit wilden we in herinnering brengen met een wedstrijd versierde fietsen. Tien deelnemers kwamen opdagen.”

Briek Schotte

“Bij het honderdjarig bestaan wilden we ook de Briek Schottewandeling opnieuw onder de aandacht brengen. In samenwerking met de dienst toerisme wordt geopteerd om de wandeling op te nemen in de Waregemse wandelingen en ze digitaal te voorzien van bewegwijzering en bezienswaardigheden. De wandeling van ongeveer 11 kilometer is te downloaden via Route You.”

“Jaarlijks organiseert de Veloclub drie wielerwedstrijden met de ommegangsfeesten en kermisdagen in Desselgem”, zegt Jan nog ten slotte. “Zij slagen er telkens in om veel renners en publiek naar hun koersen te lokken. Voor jong en oud zijn dit telkens hoogdagen.”