Veloclub De Leiezonen uit Desselgem blikt terug op succesvolle feesten

Koninklijke veloclub De Leiezonen uit Desselgem hebben er een geslaagde viering van hun 100ste jarig bestaan opzitten in Woon- en Zorghotel Aurélys in Beveren-Leie.

De opening van de tentoonstelling werd ingeleid door schepen Kristof Chanterie en een boeiende en amusante praatavond, die overigens volledig uitverkocht was, door Rik Vanwalleghem, met getuigenissen over de organisatie, ‘olijke’ wielerverhalen en verhalen uit de buik van het peloton. Meer dan 400 wielerliefhebbers kwamen de afgelopen week een kijkje nemen in het rijke archief van Desselgem Koerse. “De samenwerking met Aurélys en de inrichters was uit het boekje”, vertelt Jan Himpe (85), die de afgelopen week de bezoekers uitstekend door de tentoonstelling gidste.

“Mijn vader Robert Himpe was de eerste voorzitter van de wielerclub. In het jaar 1922 won hij op 18-jarige leeftijd al 16 koersen. Briek Schotte won in 1941 de allereerste Desselgem Koerse, toen het Kampioenschap van Vlaanderen”, heeft Jan, die een ruim aandeel heeft in het talrijke fotoarchief op de tentoonstelling, nog mee. Naast de tentoonstelling waren er nog een tiental inzendingen voor de wedstrijd met versierde fietsen. Ook een fotowedstrijd was een voltreffer. (ELD)