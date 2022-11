Veldegemse Harmonie decoreert verdienstelijke leden: Freddy en Ronny maken al 130 jaar muziek bij Kunst Na Arbeid

Tijdens de Sint-Ceciliaviering trok de Veldegemse koninklijke harmonie Kunst Na Arbeid naar jaarlijkse traditie de straat op. Doorheen de hoofdstraten van hun thuisdorp hielden ze bij enkele volkscafés halt. Drie muzikanten zijn de harmonie minstens een halve eeuw trouw gebleven, en dat werd gevierd.

Wie op zaterdagmiddag 19 november in Veldegem op de baan was, hoorde al van ver de koperblazers en het slagwerk van Kunst Na Arbeid (KNA) klinken. Sint-Cecilia, patrones van muziekbeoefenaars, is immers de jaarlijkse hoogdag van de koninklijke harmonie. Van het huis van KNA-muzikant Martin Dewinter ging het naar café ‘t Putje in de Torhoutsesteenweg, om in de volkscafés Strooyhof, café t’ seven en Boldershof de keel te smeren.

‘s Avonds begaf het gezelschap zich naar feestzaal ‘t Ridderhof, waar het korps van trommelaars, muzikanten, signaalgevers en vlaggendragers met hun partners of familieleden verenigd waren voor een uitgelaten avondfeest in feestzaal ‘t Ridderhof.

Van het KNA-bestuur en de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie (Vlamo) ontvingen 27 leden eretekens. Vijf jaar majorette zijn Amelie Anckaert, Febe Borra, Iluna Bruggheman, Louise Debaenst, Noor Deneut en Kaylee Lamote. Anthony Blomme, Anthony Delaere, Sandra Devogelaere, Katja Molderez, Hannek Rosseel en Bryn Vanhove spelen al even lang slagwerk. Dieter Verplancke is vijf jaar signaalgever, en Laura en Luna Gryp, en Merel Slabbinck vijf jaar muzikant.

Trots

“Die jongste harmonieleden zijn de verdienste van onze ledenwerving”, verklaart KNA-secretaris Stefaan Pysson. “Zes jaar geleden, en dit jaar opnieuw, stelden we speels de harmonie voor bij de basisscholen en via het kunstonderwijs in de gemeente. Dat we 16 van onze vijf jaar actieve leden aan boord mogen houden in moeilijke tijden van veel keuze: daar zijn we beslist trots op.”

Meer eretekens volgden voor Aïsha Lievrouw (tien jaar majorette), Britt Rogiers (tien jaar muzikant), Silken Van Speybroeck (15 jaar majorette), Sofie Buffel en vlaggendrager Eddy Joly (15 jaar slagwerk) en Sien Van Laethem (15 jaar muzikant.) Met stijgende spanning in de zaal mochten de anciens van de harmonie aantreden: Daniël Rogiers en Peter Pattijn zijn respectievelijk al 35 en 40 jaar muzikant, ondervoorzitter en ere-dirigent Geert Yde maar liefst een halve eeuw.

Alsof dat niet genoeg was, sloten Freddy Denys en Ronny Vanryckeghem de erelijst met voor beiden een briljanten ereteken. Maar liefst 65 jaar, sinds 1957, is het duo KNA-muzikant in hart en nieren. Zelden gezien in het korps. Op hun donkerblauwe harmoniejassen getuigt meer dan één rij medailles hun lange staat van dienst bij de Veldegemse harmonie. In de voetsporen van hun vaders, traden Freddy en Ronny in het korps toen ze twaalf waren, beiden met de saxofoon. Waarom ze al zó lang aan de harmonie gehecht zijn, weten ze meteen: de kameraadschap stond en staat nog steeds voorop.

Opvolging verzekerd

“Tot in de late uren repeteren we of zijn we spelend onderweg, waarna we al eens blijven hangen. Achter elke goeie muzikant, staat een begrijpende vrouw. In ons geval: Suzette en Mariette”, verklaren ze. “Sinds de harmonie in 1945 opgericht is, is de harmonie altijd één grote familie geweest”, vult Geert Yde aan. “Met heel wat jeugdige spelers in de groep groeit dat groepsgevoel voort. De opvolging is verzekerd.”

