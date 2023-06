Veldbloem organiseert eerste Molenland zoektocht: “Streek in de kijker zetten”

Van 15 juni tot 15 september organiseert Zoektochtenclub de Veldbloem de allereerste editie van de Molenland zoektocht. Initiatiefnemer Stefaan Debouver (61) stippelde een mooie route uit voor de liefhebber van de zoektocht.

“Toen ik vorig jaar met pensioen ging, rijpte het idee om een nieuw concept op te starten”, aldus Stefaan Debouver. “We zaten met wat vrienden en familie samen en zo werd de Zoektochtenclub de Veldbloem boven de doopvont gehouden. De naam verwijst naar café-bistro de Veldbloem waar uitbater Patrick ook onmiddellijk voor ons idee gewonnen was.”

Gelukkig staat Stefaan er niet alleen voor. “De opmaak van de zoektocht zelf ligt hoofdzakelijk in mijn handen, maar er moeten ook sponsors gezocht worden, affiches en flyers opgemaakt en verdeeld worden… Ook de prijsuitreiking is een serieuze karwei. Gelukkig kan ik rekenen op heel wat helpende handen.”

De organisatie koos ervoor om de zoektocht op te splitsen in een A- en B-zoektocht. “We willen de zoektocht toegankelijk maken voor iedereen. Daarnaast houden we zelf van vragen waarvan het antwoord niet voor de hand ligt. Binnen de route ligt een aantal omloop-, foto- en puzzelvragen die moeten opgelost worden. De deelnemer kiest ofwel voor de A-ofwel voor de B-zoektocht. De B-zoektocht is er wel eentje voor de doorgewinterde speurder.”

“Ook droedels en rebussen zullen de revue passeren”

Er werd een mooie route uitgestippeld, aldus Stefaan. “De zoektocht neemt de deelnemer vanuit het Tieltse centrum mee langs landelijke wegen naar Aarsele, Kanegem, Ruiselede en Schuiferskapelle om dan terug te eindigen in Tielt.

Tijdens dit parcours zullen ze 45 vragen moeten oplossen waarvan het antwoord te vinden is met gegevens ter plaatse of met gegevens die terug te vinden zijn op het deelnemingsformulier. Daarnaast zijn er vijf fotovragen waarvan de foto’s gevonden worden in aangeduide straten. Ook droedels, rebussen en vraagstukken zullen de revue passeren.”

Keuze

De afstand van 32 km hoeft niemand af te schrikken. “De route kan met de fiets worden afgelegd, maar met de auto kan ook. Het voordeel van de fiets is dat je nog meer van het mooie landschap kan genieten. Daarentegen gaat het met de auto wel sneller. De keuze ligt dus bij de deelnemers. We hebben de route zo opgesteld dat er op diverse plaatsen mogelijkheid is om de innerlijke mens te versterken. Hier en daar zijn er ook picknickbanken.”

Wie interesse heeft om deel te nemen hoeft maar één ding te doen. “We hebben ervoor gezorgd dat er in elke gemeente waardoor het parcours loopt, formulieren kunnen aangekocht worden. In Tielt kan dit in het stadhuis, den Arend, Botermarkt, Leona en dagbladhandel Iris. Ook in het Dorpshuis (Aarsele), De Naelde (Kanegem), De Plaetse (Ruiselede), ’t Eén en ’t Ander (Schuiferskapelle) en de Veldbloem (Meulebeke) kunnen formulieren voor 10 euro worden gekocht.”

De organisatie wil ook verder kijken dan de eerste editie. “Binnen en even voorbij de grenzen van de vroegere Molenlandroute willen we elk jaar een ontspanningsmogelijkheid aanbieden aan de liefhebber van dit genre.”

Tot slot heeft de organisatie nog een dankwoord klaar. “Het is de bedoeling van ZTCV om onze prachtige streek in de kijker te zetten en het zoektochtgebeuren levendig te houden. We zijn dan ook het stadsbestuur van Tielt heel dankbaar dat onze zoektocht ook aangekocht kan worden aan de balie van het stadhuis.”

