Veel inschrijvingen voor Verlichte Boerderijwandeling op 4 november

Op zaterdag 4 november organiseren de afdelingen van de Landelijke Gilde van Pittem en Egem, Ferm van Pittem en Egem en KLJ Pittem-Egem onder het moto ‘vele handen maken licht werk’ een Verlichte Boerderijwandeling. Inmiddels is het succes al dermate groot dat de inschrijvingen afgesloten zijn.

“Het is momenteel steeds moeilijker om als vereniging iets groots te organiseren en de mensen te motiveren”, vertelt Frank Balcaen ons. “Omdat ieder van onze verenigingen wel al eens het idee had om eens een wat groter evenement te organiseren, werd besloten om de krachten te bundelen. Voor het eerst ooit werken de Landelijke Gilde van Pittem en Egem, Ferm van Pittem en Egem en KLJ Pittem-Egem nu samen voor de organisatie van een Verlichte Boerderijwandeling. Wanneer we alles samen tellen, komen we zo aan een totaal van 70 bestuursleden die de handen in elkaar slaan. We kunnen dus echt wel spreken van een unieke samenwerking.”

Wandelen en smullen

“De wandeling is zo’n zes kilometer lang en zal om de vijf meter afgezet worden met een theelichtje in een bokaal”, gaat Hilde Declerck verder. “Aan de mensen die langs het parcours wonen werd ook gevraagd om met wagens, extra verlichting of buitenverlichting voor bijkomend licht te zorgen. Het zal dus een sfeervolle tocht worden. Er wordt gestart en geëindigd op het bedrijf van Andy Demarez in de Wingensesteenweg 16 in Egem, waar voldoende parking zal voorzien zijn. Onderweg wordt halt gehouden bij Frank Vergote in de Klijtmotenstraat en bij Marnix Depuydt in de Straatgoedweg. De tocht is geschikt voor jong en oud en voor mensen die in een rolstoel zitten. Bij het vertrek krijgt iedereen een aperitief en een hapje. Op de eerste stopplaats is er soep met stokbrood en bij de tweede halte een voorgerecht met een drankje. Bij terugkeer kan iedereen aanschuiven voor een hoofdmaaltijd. Blijkbaar slaat dit concept enorm aan, want inmiddels naderen we de kaap van de 1.200 deelnemers, waardoor we dus de inschrijvingen hebben moeten afsluiten en we het startuur ook verlengd hebben van 17 tot 19.30 uur.”