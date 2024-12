VCGO organiseert wijnkaarting in Sint-Godelievecollege: “Investeren in materiaal, stages en duurzame groei”

VCGO Oudenburg-Gistel organiseert op 13 december van 19 tot 23 uur een gezellige wijnkaarting voor leden en sympathisanten. Dit vindt plaats in zaal SIGO in het Sint-Godelievecollege in Gistel. De inleg bedraagt 2,50 euro en er is één fles wijn per partij.

Lies Derudder, voorzitter van de volleybalclub, legt uit: “We hebben een bloeiende club met op dit moment 142 leden. De club heeft 9 competitieteams en 3 recreatieteams en maakt een mooie groei door op verschillende fronten. Niet alleen het aantal leden stijgt, maar ook de prestaties van onze ploegen verbeteren aanzienlijk. Een voorbeeld van de mooie resultaten die we boeken, is de recente prestatie van onze U13 jongensploeg. “Afgelopen weekend werden ze kerstkampioen met een overtuigende 4-0 overwinning, een mooie beloning voor hun harde werk. Onder leiding van trainer Hendrik Spysschaert bewees de ploeg dat inzet en teamwork loont.”

“Een van onze belangrijkste doelstellingen is om jeugdspelers actief te betrekken bij het geven van trainingen, zodat we in de toekomst meer eigen trainers kunnen opleiden. Zo werken we niet alleen aan de sportieve ontwikkeling van de spelers, maar ook aan de duurzame groei van de club.”

Quizavond

Het bestuur werkt aan vernieuwingen om de groei van de club te ondersteunen en verder te professionaliseren. VCGO is niet alleen actief op sportief vlak, maar organiseert ook diverse evenementen die de club versterken en de gemeenschap verbinden.

“Dankzij de steun van onze sponsors kunnen we de lidgelden betaalbaar houden en investeren in nieuw materiaal, interne stages en de algemene werking. De wijnkaarting is één van de evenementen die we organiseren. De wijnen kunnen ook besteld worden via onze website www.vcgo.be. Naast de wijnkaarting organiseerden we eerder dit jaar een Halloweentocht, die opnieuw een groot succes was met maar liefst 250 wandelaars.”

“Voor volgend jaar staan er nog andere leuke evenementen op de agenda: in februari een quizavond, in maart een spaghettifestijn en in april ons jaarlijkse koppeltornooi.”