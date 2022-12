Vaste waarde Diane neemt afscheid van bloemencorso

De kerngroep Corso nam op de laatste evaluatievergadering definitief afscheid van Diane Vermeersch (60), tientallen jaren de drijvende kracht achter het bloemencorso én de carnavalstoet. “Er gingen vaak slapeloze nachten aan vooraf, maar de stoeten zien uitgaan schonk me de grootste voldoening.”

Diane Vermeersch (60) trad 37 jaar geleden in dienst bij Toerisme Blankenberge. “Aanvankelijk hield ik me vooral bezig met hotelreservaties, maar toen in ‘93 de vzw Carnavalstoet werd opgericht, trokken ze me mee aan boord. Ik heb in die dertig jaar een hele evolutie gezien; het wintertoerisme stelde in die beginjaren niks voor”, vertelt ze. Bijna dertig jaar lang ontfermde Diane zich van A tot Z over de carnavalsoptocht. “Later kwam daar ook het corso bij. De organisatie van beide stoeten is in de loop der jaren een pak complexer geworden; er komt nu zoveel meer bij kijken dan dertig jaar geleden. Ook de wagenbouwers, corsogroepen en carnavalisten legden de lat elk jaar iets hoger”, aldus Diane. Een editie van de bloemenstoet die er voor haar nog altijd bovenuit steekt, is het ‘Corso Dansant’ uit 2011. “Misschien omdat ik zelf een passie heb voor dansen”, glimlacht Diane. Een andere editie die ze niet licht zal vergeten, was deze van 2017 toen regisseur Jan Vanquathem net overleden was. “Ik heb het altijd heel goed met Jan kunnen vinden, en hij gaf me ook de ruimte om creatief mee te denken. Het thema ‘Kleur’, in 2012, was er eentje dat ik hem ingefluisterd had.”

Vernieuwing

Vervelen zal Diane zich niet, nu ze met pensioen is. Ze heeft de sport- en reismicrobe, en blijft graag creatief bezig. Ook zal ze nu eindelijk eens tijd hebben om zelf ten volle van het corso te genieten. “Ik ga tijdens de stoet vast wel een traantje moeten wegpinken”, glimlacht ze. “Om die reden heb ik ook besloten om voorlopig niet in de jury te zetelen: ik heb er nog veel te veel voeling mee.” Wat Diane níet zal missen, is de stress die eraan voorafging. “De twee weken voordien sliep ik meestal niet zo goed. Maar op het moment dat de stoet dan eindelijk uitging, viel al die stress in één keer van mij af. Elke keer opnieuw schonk dat enorm veel voldoening.”

Dianes laatste corso was er een van vernieuwing. “Het was in het begin een beetje zoeken, maar Davy (De Wolf, red.) is er als regisseur wel in geslaagd om er een nieuwe schwung in te steken en van het corso een echte belevingsstoet te maken. Ik ben zelf ook altijd een grote voorstander geweest van vernieuwing.”