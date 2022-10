Van WK-dorp tot dartstoernooi: ‘Knaldrang’ wil van Deerlijk een meer bruisende plek maken

Knaldrang is niet alleen het Woord van het jaar 2021, het is nu ook de naam van een nieuwe organisatie die van Deerlijk een meer bruisende plek wil maken. De vereniging laat er geen gras over groeien en pakt meteen met vijf events uit waarvan het indoor WK-dorp het meest in het oog springt.

Is Deerlijk dan saai? Dat hoor je het groepje van in hoofdzaak dertigers niet zeggen. “Maar het kan beter”, zegt boegbeeld Tijs Dujardin (38). “Toen ik jong was hadden we Bal Marginal, de Schuimparty en nog andere feestavonden die maakten dat er vaak wel wat te beleven was. Nu zijn er in hoofdzaak nog de klassiekers: de Fancy Fair van de Scouts, Belgiek Koerse, de Midzomermarkt waar we voor het eerst bij betrokken waren en hier en daar nog wel wat. Toch mag het best wat meer zijn.”

De nieuwe vereniging, ontstaan vanuit voetbalclub KVC Deerlijk, houdt het niet alleen bij woorden maar pakt in november en december meteen al stevig uit in evenementenhal Uzien in Deerlijk.

WK-dorp

Zo zal dankzij Knaldrang naast Kortrijk en Menen ook in het veel kleinere Deerlijk zijn indoor WK-dorp hebben voor duizend mensen. “Bij de drie matchen waar de Rode Duivels aantreden, gaan we een scherm plaatsen van zes meter bij vier”, zegt Stijn Vermoere. “Je zal al goed moeten zoeken om er nog zo één te vinden in de ruime regio.”

De eerste match vindt plaats op 23 november en daarna volgen er minstens nog twee. “De helft van de tickets zijn al de deur uit via onze sponsors”, zo klinkt het bij Annelies Vercruysse. “We vragen 2,5 euro per match of 5 euro voor de drie samen. Wie jonger is dan 16 jaar, komt er gratis in. We staan in voor sfeer voor en na de wedstrijd.”

Dartstornooi

Knaldrang gaat ook uitpakken met een quizavond op zaterdag 26 november en een duo-dartstoernooi op zaterdag 3 december.

“100Quiz is een organisatie van Stijn Vermoere en Bert Dujardin”, zegt Annelies Vercruysse. “We hopen 100 ploegen aan de start te krijgen, er zijn honderd vragen en honderd prijzen. Voor het dartstoernooi laten we 160 duo’s starten en er zijn er inmiddels 130 ingeschreven.”

Jeugdwerking voetbal

Mensen bij mekaar brengen, het is een nobele gedachte. Toch speelt er meer bij Knaldrang. De opbrengst moet niet alleen dienen om nog andere activiteiten te organiseren, maar ook om de jeugdwerking van het voetbal te ondersteunen.

“Daar is echt nood aan”, klinkt het bij Dujardin. “De opbrengst in de kantine is niet meer als vroeger en dus zal die steun welkom zijn. Al hopen we ook dat de gemeente wil meehelpen. We zitten binnenkort samen met de schepen van Sport om te zien wat mogelijk is.”

Tot slot nog dit. Als de Rode Duivels de finale spelen – zeg nooit nooit – dan is dat op zondag 18 december, de dag dat ook de Kerstcorrida gelopen wordt in Deerlijk. “Daarom schenken we onze winst van die dag aan hetzelfde goede doel: de scholen voor buitengewoon onderwijs De Sam en De Kim.”

www.knaldrangdeerlijk.be