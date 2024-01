Van toogpraat tot ‘Aalsterse proporties’: carnavalsvereniging Alveringemse Zotten viert tienjarig bestaan

De Alveringemse carnavalsvereniging Alveringemse Zotten viert haar tienjarig bestaan. Wat aanvankelijk begon als gezellige toogpraat en een bescheiden deelname aan het carnaval in Leisele, heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een waar spektakel van ‘Aalsterse proporties’.

De carnavalsvereniging zag eind 2013 het levenslicht. “Onze deelname aan diverse carnavalstoeten is altijd onze hoofdactiviteit geweest”, zegt Gregory Boussemaere van de Alveringems Zotten. “We zijn al vele jaren terug te vinden in zowel de grotere als kleinere kinderstoeten van De Panne, Oostduinkerke en Koksijde. Daar staan we bekend voor veel plezier, vertier en confetti. In de loop der jaren verlegden we ook onze grenzen. Zo namen we ook deel in onder andere Poperinge, Lombardsijde, Roeselare,… We bouwden onze eigen carnavalswagen, te vertrekken van een lege trailer lieten we onder andere K3, de Foute Party, Samson en Gert, piraten, cowboys en disco passeren.”

Uitdaging

In 2020 vonden ze het tijd om eens te investeren in iets groters. “We kochten onze eigen ‘zuipschuit’, een piratenboot. We vonden die wat klein en hebben deze Titanic-gewijs in twee stukken gezaagd en verlengd. Met te veel wind in de zeilen vertrokken we naar Oostduinkerke. Helaas werd deze stoet afgelast door het stormweer. Met onze schuit keerden we terug huiswaarts. Niemand kon toen vermoeden dat we twee jaar gingen moeten wachten om opnieuw de zeilen te hijsen. In 2022 trotseerden we de grootste golven en maakten we overal schoon schip met onze piratenboot. Een kleine make-over later doopten we onze schuit om en kwamen we terug als Pirates Of The Westcoast. Wellicht zal onze schuit nog een jaar uitvaren voor we op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging.”

“Toen we tien jaar geleden begonnen, beseften we ook dat dit wat geld zou kosten. Onder het motto ‘zot zijn is een basisrecht’ gaven we enkele jaren geleden onze eerste mosselsouper en namen we een week later deel aan ons eerste echte carnaval. Die geschiedenis herhaalt zich nu, want om onze vereniging gezond te houden richten we opnieuw een heus mosselfestijn in tijdens het eerste weekend van februari en staat onze eerste stoet een week later gepland”, sluit Gregory af. (DM)