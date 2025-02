Van salsa tot discofeest met WK©G

Sinds een drietal jaar zorgt de WK©G in het voorjaar voor een gratis dansfeest in oc Walnes. Op zaterdag 1 maart is het weer zo ver. Vanaf 19 uur is iedereen welkom. Muzikant, zanger, … Glenn Degezelle brengt net als vorig jaar een mix van rock-’n-roll, oldies, Nederlandstalige klassiekers, quickstep&swing, … Hij zorgt voor sfeer, ambiance, dansgenot en dit gedurende drie optredens van 45 minuten. Ervoor, tussenin en na zijn optreden zorgt de WK©G voor leuke muziek voor jong en oud met salsa en disco en zoveel meer. “Echt een avond om met familie en vrienden te genieten van een danspasje, een vleugje nostalgie, een hapje en een drankje kortom een avond om niet te missen”, weet Pierre Stevens, voorzitter van de Woumense Kultuurgroep, ons te vertellen. (SD)